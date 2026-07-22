La soberanía tecnológica se construye todos los días: Juan Robles, el marino que creció junto al ININDETEC

La Marina apuesta por tecnología hecha en México

Hace 25 años, la Secretaría de Marina apostó por desarrollar tecnología propia para reducir su dependencia de sistemas extranjeros, con ese objetivo nació el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC); a un año de su creación, en 2002, Juan Francisco Robles Camacho se incorporó como desarrollador de software y hardware.

Veinticuatro años después, aquel joven ha sido testigo de la historia y evolución del ININDETEC, el ahora contralmirante Robles Camacho —quien asumió el cargo de director del Instituto desde enero 2025— y asegura que la soberanía tecnológica del país se construye de manera permanente, “proyecto a proyecto, sistema a sistema”.

“La razón de su creación (del ININDETEC) era tan pragmática como estratégica con una pregunta en mente: ¿Puede una Fuerza Armada garantizar la seguridad de una nación con tecnología que no controla? Esa pregunta, en el fondo, fue el acta de nacimiento del Instituto”, comentó en entrevista con Crónica.

La soberanía tecnológica se construye todos los días

Para el contralmirante Robles, el 25 aniversario del ININDETEC representa más un punto de partida que una meta cumplida; al considerarse afortunado de ver crecer al Instituto, que nació en la Ciudad de México, reveló que asumir la dirección coincidió con una etapa decisiva.

“Me tocó recibir un instituto maduro, con procesos y talento ya consolidados, y mi tarea ha sido sostener ese ritmo y, al mismo tiempo, sembrar las bases de la siguiente etapa”.

Contralmirante Juan Francisco Robles Camacho

Comentó que dirigir el instituto representa “una mezcla de orgullo y responsabilidad”, la primera porque que encabeza el esfuerzo de generaciones de investigadores, ingenieros y de elementos que apostaron por construir tecnología mexicana, “una idea que parecía imposible”, para fortalecer la seguridad del país. Y la segunda, porque “la soberanía tecnológica se construye todos los días”.

“Los aniversarios no son metas: son puntos de revisión. El 16 de septiembre de 2026 celebraremos que la apuesta de 2001 se convirtió en trabajo intelectual que día a día genera soberanía tecnológica. Pero al día siguiente habrá que seguir. Me tocó el honor de estar al frente en este momento; mi obligación es entregar un Instituto más fuerte del que recibí, con la siguiente generación ya formada y las siguientes metas ya en marcha”.

¿Cuál es la siguiente meta del ININDETEC?

En sus 25 años de existencia, el Instituto ya ha alcanzado varias metas, entre ellas la integración de componentes comerciales, el diseño y fabricación de componentes de software y de hardware; el diseño y fabricación de semiconductores de aplicación específica y más, pero el director aseguró que el verdadero reto apenas comienza.

Detalló que existen dos metas muy importantes para el futuro próximo, la primera es transitar hacia la producción masiva de los prototipos, para ello, actualmente se construye el Centro de Réplicas Tecnológicas, integrado por cuatro naves industriales que permitirán fabricar en serie los desarrollos creados por el instituto, con la intención de abastecer no sólo a la Secretaría de Marina, sino también a instituciones de seguridad pública, protección civil e incluso a naciones aliadas.

“Dicho de otro modo: pasaremos de fabricar soluciones para nosotros a transferir capacidades a México y sus aliados”.

La segunda, es consolidar el desarrollo de aplicaciones propias de Inteligencia Artificial para mejorar el desarrollo de procesos y productos, con el fin de acelerar el desarrollo tecnológico, procesar grandes volúmenes de información generada por sensores y fortalecer la toma de decisiones en operaciones marítimas, aéreas y terrestres, además de avanzar en sistemas autónomos.

La Marina apuesta por tecnología hecha en México

El reto, disciplina y gestión permanente

El contralmirante consideró que el crecimiento del Instituto conlleva desafíos, incluso algunos permanentes; afirmó que el mayor reto ha sido “consecuencia del éxito obtenido”.

Explicó que, una vez que un sistema alcanza la madurez tecnológica, aumenta de inmediato la demanda para fabricar nuevas unidades, capacitar a los usuarios, brindar asesoría técnica y ofrecer mantenimiento, tareas que compiten con la labor principal del ININDETEC: continuar investigando y desarrollando nuevas tecnologías.

“Todo eso compite por el mismo recurso escaso: el tiempo de nuestros investigadores. Equilibrar la producción en serie con la función original del Instituto, que es investigar y desarrollar, exige una disciplina de gestión permanente”, señaló.

A ello se suma un desafío de largo plazo: formar y retener talento especializado en áreas como electrónica, radiofrecuencia, procesamiento digital de señales, software y mecatrónica.

“Los proyectos no esperan”, comentó Robles, al explicar que el Instituto mantiene una estrecha vinculación con universidades y centros de investigación, para que cada proyecto deje conocimiento instalado en el Instituto, no sólo un producto terminado; reveló que en muchas ocasiones los estudiantes deciden permanecer en el ININDETEC.

“Lo anterior genera desde mi punto de vista una reacción en cadena usando el conocimiento y experiencia adquirido para generar prototipos tecnológicos más complejos a mayor rapidez y puedan convertirse en un producto replicable para toda la Marina”.

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Del laboratorio al servicio de México

Después de más de dos décadas dentro del instituto, Robles considera que la mayor satisfacción de su trabajo es ver cómo una idea desarrollada en un laboratorio termina convirtiéndose en una herramienta útil para las operaciones navales.

“Un radar que en el papel era un conjunto de ecuaciones y que hoy vigila el territorio marítimo y el espacio aéreo nacional; un radio diseñado por ingenieros mexicanos que hoy portan elementos navales… Ese tránsito del laboratorio a la operación real es lo que hace que este trabajo no se parezca a ningún otro”, expresó.

Recordó que uno de los momentos que mejor resume el impacto del trabajo del ININDETEC ocurrió tras el paso del huracán Otis por Acapulco, cuando el Centro de Comunicaciones Móviles (CECOMOV), desarrollado por el Instituto, restableció las comunicaciones en una ciudad donde la infraestructura había colapsado.

“Saber que el trabajo de este equipo estuvo ahí, en la hora más difícil, sirviendo a la población, eso no se mide en recursos económicos ni en patentes”, afirmó.

Para el contralmirante, el mayor orgullo también está en las personas que hacen posible esos desarrollos; incluso, se dijo privilegiado de poder colaborar con personas que no eligieron caminos cómodos.

“Todos los días trabajo rodeado de gente brillante que pudo haber elegido caminos más cómodos y eligió servir a México desde la ciencia. Verlos crecer profesionalmente, francamente, es un privilegio”, aseveró.