¿Nuevo “giro” en el caso Debanhi Escobar? Padres piden aclaraciones tras hallazgo en motel; lo último que se sabe

Caso Debahni Escobar El hallazgo de un cuerpo en el mismo motel donde se encontró el cuerpo de la joven de 18 años en 2022 provocó cuestionamientos de los padres de la víctima. (Cuartoscuro)

Hace cuatro años un caso de feminicidio, que aún sigue sin resolver, sacudió a todo México: la muerte de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León bajo circunstancias misteriosas.

Ahora, hay un nuevo giro: el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior del Motel Nueva Castilla esta semana, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, puso nuevamente bajo escrutinio dicho sitio donde, en abril de 2022, fue localizada sin vida la joven estudiante de Derecho, que previamente había acudido a un evento recreativo con sus amistades.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó de manera preliminar que no existen indicios de una muerte violenta en este nuevo caso, los padres de Debanhi consideraron que cualquier hecho ocurrido dentro del inmueble debe ser investigado a fondo y con la participación de las autoridades federales.

Hallan un cuerpo en el Motel Nueva Castilla... el mismo del caso Debanhi Escobar

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue localizado durante la madrugada del domingo, luego de que personas que ingresaron al motel abandonado para realizar grabaciones notificaran a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Escobedo acordonaron la zona y posteriormente agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento del lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar los estudios periciales que permitieran determinar la causa del fallecimiento e identificar a la víctima.

Horas después del hallazgo, la Fiscalía estatal informó que los estudios forenses apuntan a que el hombre murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio y que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

Asimismo, precisó que no se encontraron indicios de violencia que permitan establecer, hasta este momento, la comisión de un homicidio.

Pese a ello, las investigaciones continúan para esclarecer cómo llegó la víctima al inmueble y reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

Padres de Debahni Escobar A un año de la desaparición y muerte de la joven Debanhi Susana Escobar, encontrada en una cisterna en el interior del Motel Nueva Castilla ubicada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, familiares, amigos y mujeres feministas realizaron una marcha partiendo del Palacio de Gobierno hacia la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde el señor Mario Escobar, papá de Debanhi, dio unas palabras en protesta acerca de cómo las autoridades han trabajado el caso. (Gabriela Pérez Montiel)

Padres de Debanhi Escobar piden aclaraciones

Tras conocerse el hallazgo, Mario Escobar, padre de Debanhi, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar este nuevo hecho e incorporar toda la información generada durante las diligencias realizadas en el motel.

La familia considera que cualquier incidente ocurrido en ese inmueble debe analizarse con el mayor rigor posible, debido a que forma parte de la investigación relacionada con la muerte de la joven.

Además, cuestionó que el motel haya sido liberado después de permanecer bajo resguardo oficial durante varios meses, pues sostiene que el sitio debió conservarse protegido mientras no se agotaran todas las líneas de investigación del caso.

Motel Nueva Castilla Mario Escobar Salazar y Dolores Bazaldua, padres de la joven asesinada Debanhi Escobar Balzaldua, acompañaron a personal de la fiscalía durante la diligencia que realizaron en el Motel Nueva Castilla, lugar en donde fue hallado el cuerpo de la joven. (Alejandro Rodríguez)

¿En qué va el caso Debahni Escobar? Las hipótesis de investigación

El caso de Debanhi Escobar sigue sin una resolución definitiva más de cuatro años después de su muerte.

La joven de 18 años desapareció el 9 de abril de 2022 tras asistir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León, y fue localizada 13 días después dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla.

A lo largo de la investigación surgieron distintas hipótesis, desde un accidente hasta un feminicidio, además de cuestionamientos sobre posibles omisiones durante los operativos de búsqueda y las diferencias entre los peritajes realizados por autoridades estatales y federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo parte de la investigación y ha mantenido abiertas diversas líneas para esclarecer cómo llegó Debanhi al lugar donde fue encontrada y si hubo participación de terceros, mientras su familia continúa exigiendo que el caso no se cierre hasta conocer toda la verdad y que se agoten todas las diligencias pendientes.