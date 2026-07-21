Sheinbaum dice que es “obvio” que EU intervino para detener a Ismael ‘El Mayo’ Zambada

El Caso Mayo Zambada Dibujo del narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada durante la lectura de la condena a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense este lunes en Nueva York (Jane Rosenberg/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que es “obvio” que hubo participación de agentes del FBI en la detención en 2024 del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en una corte en Nueva York.

“Es como obvio ¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción", declaró la mandataria en su conferencia diaria.

EU no está colaborando

Sheinbaum reclamó que el país vecino no les ha facilitado los requerimientos de información que recientemente le solicitaron para aclarar el arresto y si intervinieron agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Recordó que su captura tuvo “efectos” en Sinaloa y derivó en una oleada de violencia, por lo que se preguntó: “¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial?”.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo”, remarcó.

El que fuera líder del Cartel de Sinaloa denuncia que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.

‘El Mayo’ , cofundador del Cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua el lunes por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso.

Al ser cuestionada por la sentencia, Sheinbaum respondió que no tiene una “opinión personal”, se mostró escéptica del llamado que hizo el narcotraficante a que acabe la violencia en México y reivindicó la labor de su Ejecutivo en materia de seguridad.

“Viniendo de quien viene es difícil citarlo. Es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, apuntó.

Reclamar a EU parte del dinero decomisado

Por otra parte, la mandataria pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que “revise” si el Estado debe reclamar parte de los 15 millones de dólares que EU. va a decomisar al líder del narcotráfico.

El Departamento de Justicia estadounidense ha enmarcado la condena de El Mayo dentro de su supuesta lucha contra el fentanilo, con la que la Administración de Donald Trump justifica aranceles, bombardeos cerca del mar Caribe y hasta el arresto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro.