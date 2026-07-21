SICT moderniza plazas de cobro para ampliar el pago electrónico en carreteras

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la modernización de las plazas de cobro de Red Carretera Federal con el objetivo de ampliar el uso del pago electrónico mediante telepeaje, agilizar el tránsito de vehículos y reducir los tiempos de espera en las casetas.

La dependencia informó que los trabajos forman parte de una estrategia para modernizar la infraestructura carretera y ofrecer un servicio más eficiente a millones de usuarios que diariamente utilizan las autopistas del país. La medida también busca disminuir el uso de efectivo en las plazas de cobro y fortalecer la seguridad tanto para los au tomoivlisas como para el personas que opera las casetas.

Como parte de este proyecto, la SICT equipará carriles de teconología para el sistema de telepeaje TAG-IAVE, lo que permitirá que un mayor número de conductores pueda realizqar el pago de manera electrónica sin necesidad de efectuar transacciones en efectivo.

La dependencia informó que los trabajos forman parte de una estrategia para modernizar la infraestructura carretera y ofrecer un servicio más eficiente a millones de usuarios que diariamente utilizan las autopistas del país. La medida también busca disminuir el uso de efectivo en las plazas de cobro y fortalecer la seguridad tanto para los automovilistas como para el personal que opera las casetas.

Como parte de este proyecto, la SICT equipará carriles con tecnología para el sistema de telepeaje TAG-IAVE, lo que permitirá que un mayor número de conductores pueda realizar el pago de manera electrónica sin necesidad de efectuar transacciones en efectivo.

La dependencia explicó que esta modernización facilitará la trazabilidad de los cruces vehiculares y permitirá responder con mayor rapidez ante cualquier incidencia que se presente durante la operación de las plazas de cobro. Además, contribuirá a mejorar el flujo vehicular en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

El sistema de telepeaje funciona mediante un dispositivo electrónico conocido como TAG, instalado en el parabrisas del vehículo. Al pasar por un carril exclusivo o mixto, el sistema identifica automáticamente la unidad y realiza el cobro sin que el conductor tenga que detenerse completamente.

La SICT destacó que la implementación de estas tecnologías forma parte de las acciones contempladas para avanzar hacia un sistema de peaje cada vez más digital, con procesos más rápidos y seguros para los usuarios.

Entre los beneficios esperados se encuentra la reducción de filas en las casetas, menor tiempo de traslado para los automovilistas y un mejor control de las operaciones en la red carretera federal. Asimismo, al disminuir el manejo de efectivo, se busca fortalecer la seguridad en las plazas de cobro.

La estrategia también responde a los objetivos establecidos en el Programa de Trabajo 2026 de la dependencia, el cual contempla fortalecer la operación de la infraestructura carretera mediante herramientas tecnológicas que incrementen la eficiencia del servicio.

La SICT recordó que el sistema IAVE ya opera en las principales autopistas administradas por CAPUFE y permite a los usuarios realizar el pago electrónico del peaje mediante modalidades de prepago o cargos vinculados a una tarjeta bancaria.

Además de agilizar el tránsito, la modernización busca mejorar la experiencia de los conductores, especialmente durante los periodos vacacionales y fines de semana largos, cuando el flujo vehicular aumenta considerablemente en las carreteras federales.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte del proceso de transformación tecnológica de la red de autopistas del país y permitirán brindar un servicio más eficiente, reducir tiempos de espera y ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por las vías de cuota.

La SICT reafirmó su compromiso de modernizar la infraestructura carretera nacional mediante la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten la movilidad y mejoren la operación de las plazas de cobro para beneficio de millones de usuarios.