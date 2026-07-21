SMN prevé lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero

Lluvia Cuartoscuro (Gabriela Pérez Montiel)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias puntuales a muy fuertes en gran parte del país debido a la interacción del monzón mexicano con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de condiciones de inestabilidad atmosférica.

El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero; fuertes en Jalisco, Colima, Estado de México y Chiapas, mientras que se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en entidades del noroeste, occidente y centro del país.

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé que durante la tarde continúe el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, mientras que en zonas del norte persistirán condiciones muy calurosas. En el noreste de Baja California se pronostica un ambiente extremadamente caluroso.

La Crónica de Hoy 2026