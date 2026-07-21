Tras muerte de migrantes, Tom Homan asegura que “debieron obedecer al ICE”

Tom Homan, Zar de la frontera de la Casa Blanca

Tom Homan, Zar de la frontera de la Casa Blanca, aseguró que los migrantes que fallecieron en manos de autoridades migratorias hoy seguirían con vida si hubieran acatado las órdenes de los agentes. Realizó estas declaraciones frente a medios en el exterior de la Casa Blanca, como repuesta a preguntas sobre las investigaciones en curso por las muertes de dos hombres en Maine y Texas luego de que personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) les disparara.

“Todo se reduce a un hecho simple, estas personas no acataron las órdenes de las autoridades”, aseguró el funcionario.

Se trata de dos migrantes, uno mexicano, Lorenzo Salgado Araujo y un colombiano, Johan Durán, quienes murieron por disparos de ICE tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente. Además, el 14 de julio de 2026, otro migrante que aun no ha sido identificado falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

El funcionario señalo que este y otros hechos similares no se han tratado realmente de errores como muchas personas los han calificado, señala que se trata de situaciones que han requerido una intervención necesaria por parte de sus elementos.

Las muertes recientes volvieron a dar relevancia a las exigencias del Partido Demócrata y otras figuras críticas con el Gobierno de Donald Trump para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria. Homan aseguró ser partidario de las cámaras corporales, pues considera que facilitan la transparencia de las operaciones y exoneran a los oficiales en la mayoría de los casos.

Finalmente, el funcionario indicó que quiere que la población estadounidense vea lo que observa un oficial de ICE cuando actúa y consideró que esto ayudará a la agencia a combatir la desinformación en los medios. Además, acusó al Partido Demócrata de retrasar la implementación de las cámaras obligatorias al haber bloqueado durante 44 días los presupuestos del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso.