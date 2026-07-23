Se reunió Sheinbaum con Greer en en medio de negociaciones del T-MEC y amago de aranceles

Sheinbaum y Jamieson Greer

En medio de las tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre el T-MEC entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió esta mañana con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer en Palacio Nacional donde se abordaron temas relacionados con el estado de este acuerdo comercial previo al encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al encuentro también acudió el embajador en México, Ronald Johnson.

La presidenta Sheinbaum detalló que se trata de una evaluación del estado en el que se encuentran las negociaciones, lo que plantean los estadounidenses y los tiempos.

“Se tata—dijo—de tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión del T-MEC.

Este encuentro se realizó en medio del nuevo esquema de aranceles que Washington alista para 60 países donde no se ha establecido se México queda incluido en este paquete de gravámenes.

Después de poco más de una hora de reunión en Palacio Nacional, Greer y su comitiva se trasladaron a la secretaria de Economía para reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y después continuar las conversaciones bilaterales que los equipos técnicos de ambas naciones iniciaron formalmente el martes 21 de julio.

La agenda de esta ronda de revisión incluye sectores claves como acero , aluminio, Industria automotriz a quienes se les han impuesto aranceles.

Asimismo incluye seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y servicios de pagos electrónicos entre otros.

Sheinbaum señaló que el encuentro con Greer permitirá revisar los avances alcanzados por los equipos negociadores y abordar las diferencias comerciales pendientes entre ambos países.