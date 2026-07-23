EU y México sancionan a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG

Juan Carlos Valencia "El Tres" El integrante del CJNG es señalado como nuevo líder de la organización criminal tras la muerte de "El Mencho".

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a más de 50 personas y empresas mexicanas supuestamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista por la Administración del presidente Donald Trump.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados del país, con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un opioide sintético y otras drogas hacia EU.

“La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, privando al cartel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado por información que conduzca a su arresto o condena.

México se une y sanciona a personas ligadas al CJNG

Por su parte, el Gobierno mexicano se unió a la medida del Departamento del Tesoro y bloqueó las mismas cuentas de individuos y empresas supuestamente ligadas a la banda criminal.

La Sectretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó en un comunicado que, esta medida se hace en el marco de las “acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada”.

El CJNG es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste (CDN), el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Casa Blanca haya sancionado a 39 personas y 16 entidades vinculados al CJNG, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis que identificó “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles”.

Asimismo, las autoridades mexicanas detectaron posibles “inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”.

La UIF concluyó que “presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente”.

Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que incluyó a los individuos vinculados por EU al crimen organizado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), así como a otros ocho adicionales acusados de formar parte de la misma red del CJNG.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”, destacó.

Entre las entidades acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a El Jardinero.