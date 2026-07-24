“Queremos un futuro próspero para México y EU, se puede lograr si trabajamos juntos”: MAPA

Arturo Carmona, presidente de MAPA

Con el compromiso de fortalecer la relación entre México y Estados Unidos desde una perspectiva más amplia que la política federal, la Mexican American Policy Alliance (MAPA) celebró una nueva edición del MAPA Summit 2026, un foro que reunió a legisladores, empresarios, académicos, organizaciones civiles y líderes de ambos países para impulsar alianzas que generen beneficios compartidos en materia económica, educativa, social y ambiental.

En entrevista para la Crónica de Hoy, Arturo Carmona, presidente de MAPA, explicó que la organización nació para llenar un vacío que existía en Estados Unidos, donde hasta ahora no había una institución enfocada exclusivamente en fortalecer los vínculos entre ambas naciones desde la sociedad civil y los gobiernos estatales.

Carmona señaló que millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y mantienen un fuerte sentido de pertenencia hacia México, por lo que consideran indispensable construir puentes de colaboración que permitan generar desarrollo para ambos países.

“Queremos un futuro próspero para México y un futuro próspero para Estados Unidos. Creemos que eso puede lograrse si colaboramos y trabajamos juntos”, expresó durante la entrevista.

El presidente de MAPA explicó que el lema de este año, “Impulsando las alianzas entre México y Estados Unidos para la prosperidad compartida”, refleja la necesidad de que la cooperación bilateral deje de depender únicamente de los gobiernos federales y se fortalezca con la participación de estados, municipios, universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Afirmó que el desarrollo económico sigue siendo una prioridad, pero también existen otros temas en los que ambos países pueden avanzar de manera conjunta, como la educación superior, la salud, el medio ambiente, la innovación tecnológica y la protección de la democracia.

Durante el MAPA Summit 2026 se realizaron conferencias y paneles sobre el futuro del T-MEC, la cooperación económica, la migración, la educación, la seguridad regional y la integración entre ambos países. El encuentro reunió a líderes políticos, empresarios y especialistas interesados en construir soluciones conjuntas para los desafíos que enfrentan México y Estados Unidos. El objetivo central fue impulsar acuerdos que beneficien directamente a las comunidades de ambos lados de la frontera.

Uno de los principales retos, comentó Carmona, consiste en lograr que la relación comercial también beneficie a las pequeñas y medianas empresas, ya que actualmente muchas de ellas no participan en el intercambio económico derivado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que existe un gran potencial para que estas empresas accedan a nuevos mercados si reciben capacitación y apoyo para integrarse a las cadenas productivas que ya operan entre ambos países.

“Queremos que no solamente participen las grandes corporaciones, sino también las empresas medianas y pequeñas que hoy no forman parte de este intercambio económico”, comentó.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la migración, considerada uno de los asuntos más sensibles dentro de la relación bilateral.

El presidente de MAPA reconoció que actualmente el panorama político estadounidense dificulta la aprobación de una reforma migratoria debido a la polarización existente en el Congreso y al contexto político que vive ese país.

No obstante, consideró que el escenario podría cambiar después de las próximas elecciones legislativas, lo que abriría la posibilidad de retomar las discusiones sobre una reforma migratoria integral con la participación del sector empresarial y otros actores relevantes.

A pesar de ello, señaló que la organización continuará promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas para que, cuando existan mejores condiciones políticas, las propuestas ya estén construidas y listas para convertirse en acuerdos.

Respecto a los resultados del foro, Arturo Carmona calificó esta edición del MAPA Summit como un éxito, al lograr la participación de legisladores estatales, funcionarios públicos, empresarios y representantes de organizaciones civiles interesados en fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Indicó que varios gobiernos estatales estadounidenses manifestaron su interés por establecer mecanismos de colaboración con México para impulsar proyectos conjuntos, compartir experiencias y desarrollar políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico y el bienestar social.

Asimismo, adelantó que MAPA tiene como uno de sus principales proyectos abrir oficinas tanto en la Ciudad de México como en Washington D. C., con el propósito de mantener un trabajo permanente de vinculación entre gobiernos, instituciones educativas, empresas y organizaciones civiles.

El dirigente explicó que también buscan capacitar a industrias estratégicas y autoridades estatales para aprovechar de mejor manera las oportunidades que ofrece el T-MEC, ya que muchas regiones todavía no utilizan plenamente las ventajas del tratado comercial.

De acuerdo con la información presentada por los organizadores, el MAPA Summit busca consolidarse como uno de los principales espacios de diálogo entre México y Estados Unidos, promoviendo una visión de cooperación basada en la innovación, el desarrollo económico, la inversión y la construcción de alianzas duraderas entre ambos países.

Finalmente, Arturo Carmona hizo un llamado a pensar en una relación bilateral con una visión de largo plazo, en la que gobiernos locales, universidades, empresarios y sociedad civil tengan un papel más activo en la construcción de acuerdos.

“Tenemos que prepararnos, movilizarnos y generar más acuerdos”, afirmó al concluir la entrevista, convencido de que el fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos dependerá de la capacidad de ambos países para trabajar juntos y construir soluciones que mejoren la calidad de vida de sus comunidades.