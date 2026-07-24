Caso Alberto Israel Jasso: De la Ley Alberto a la condena de colectivos feministas Tras la muerte del maestro Alberto Israel Jasso después de ser acusado de abuso sexual, una asociación busca promover la “Ley Alberto”; conoce de qué se trata (FB: Equidad Y Justicia)

Tras el video que se viralizó del maestro Alberto Israel Jasso, en donde señaló haber sido víctima de una falsa acusación de abuso sexual, una asociación busca promover la “Ley Alberto”, mientras que colectivos feministas destacan la vulnerabilización de los datos de la menor de edad que denunció.

A días de que se difundiera un video en donde el profesor Alberto Jasso Cruz anunciara que se quitaría la vida tras ser denunciado por abuso sexual hacia una de sus alumnas, acusación por la cual se declaraba inocente, el acto ha generado un debate alrededor de la presunción de inocencia y las denuncias falsas.

¿Quién es Alberto Israel Jasso Cruz y qué denunció en su video?

Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor perteneciente durante 25 años al Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, así como también contaba con casi 10 años de experiencia en preparatorias del Estado de México, según relató él mismo.

En el video que publicó, Alberto Jasso Cruz declaraba ser inocente de las acusaciones hechas por una alumna menor de edad, de quien compartió nombre y fotografía. Sin embargo, a pesar de decirse inocente, señalaba que decidía terminar con su vida por “un acto de rebeldía, un sacrificio” para que se mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia.

De acuerdo con lo informado por el profesor, la denuncia contra él se habría realizado el 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS y el Ministerio Público; en esta, se le acusaba a Alberto Jasso Cruz de tocar a la alumna en seis ocasiones en el día, lo que le provocó una crisis de ansiedad.

¿En qué consiste la “Ley Alberto” y qué cambios propone?

Tras la viralización de este video, la organización sin fines de lucro Equidad y Justicia compartió en sus redes sociales que buscaría impulsar una iniciativa llamada “Ley Alberto”.

La “Ley Alberto” es una iniciativa para combatir las denuncias de hechos falsos que buscaría proteger la presunción de inocencia, sancionar con firmeza a quien miente, proteger a las víctimas reales, así como fortalecer la justicia y la sociedad.

Aunque la organización indicó que llevaba meses trabajando en una iniciativa para fortalecer el respeto a la presunción de inocencia y combatir las denuncias de hechos falsos, compartieron que decidieron ponerle el nombre de “Ley Alberto” tras darse a conocer el caso del profesor.

¿Cuál es la postura de los colectivos feministas sobre el caso Alberto Israel Jasso?

Por su parte, colectivos feministas como Las Brujas del Mar señalan que el acto del profesor evitó que se realizara el debido proceso jurídico, además de destacar que no se habría violado el derecho a la presunción de inocencia puesto que todavía no se llegaba a la fase de investigación de la denuncia; asimismo, el caso no se había hecho público hasta el video del profesor Alberto Israel Jasso.

Otro punto que señalan es la vulnerabilización de los datos de la alumna, puesto que es una menor de edad y no se ha demostrado que las acusaciones sean falsas, reiterando que todavía no iniciaba la investigación correspondiente.

Mientras tanto, otros grupos feministas señalan que el suicidio también podría ser un acto de violencia de género contra la víctima para culpabilizarla, mientras que evitar un proceso de investigación formal también podría ser otra forma de revictimización.