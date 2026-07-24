Gobierno de México lanza mapa para ubicar gasolineras que venden diésel por arriba del precio acordado

Para ofrecer mayor transparencia en la venta de combustibles y proteger la economía de los consumidores, el Gobierno de México presentó un mapa interactivo que permite identificar las estaciones de servicio que no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.

La medida fue anunciada este 24 de julio mediante un comunicado conjunto en el que participan las secretarías de Energía y de Hacienda, así como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, durante los últimos días 618 estaciones de servicio se sumaron al acuerdo voluntario, lo que permitió alcanzar un total de 8 mil 603 gasolineras adheridas, cifra que representa el 84 por ciento del sector.

Las autoridades señalaron que esta estrategia ha permitido mantener el precio nacional de referencia del diésel por debajo de los 27 pesos por litro. En las zonas fronterizas, donde aplica una tasa de IVA del 8 por ciento, el precio de referencia es incluso menor, ubicándose por debajo de 25.39 pesos por litro.

A pesar de estos avances, el Gobierno federal informó que todavía existen mil 538 estaciones de servicio que comercializan el diésel a precios considerablemente más altos que los observados en el mercado. Por ello, se decidió poner a disposición de la ciudadanía una herramienta digital que facilite conocer cuáles son esos establecimientos.

El mapa interactivo permite localizar las estaciones que venden el combustible por encima del precio establecido en el acuerdo voluntario. Además, la información se actualiza diariamente para que los consumidores cuenten con datos recientes antes de cargar combustible.

Las autoridades explicaron que esta plataforma también busca incentivar a las estaciones que aún no participan en el acuerdo a sumarse al compromiso nacional para mantener estables los precios del diésel y beneficiar a la población.

El Gobierno de México destacó que esta estrategia forma parte de un conjunto de acciones para fortalecer la estabilidad del mercado de combustibles. Entre ellas se encuentran la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la reducción de comisiones por medios de pago electrónicos y el respaldo de Pemex mediante el suministro de combustibles a precios competitivos.

Asimismo, se informó que también se han impulsado mejoras en la logística de distribución y en la seguridad de estaciones de servicio y carreteras, con el propósito de garantizar un abasto suficiente y reducir costos en la cadena de suministro.

Las dependencias participantes señalaron que la participación ciudadana será fundamental para que la plataforma cumpla su objetivo, ya que permitirá a los consumidores tomar decisiones informadas al momento de adquirir diésel y favorecer la competencia entre las estaciones de servicio.

El Gobierno federal reiteró que continuará reforzando la vigilancia del mercado de combustibles para asegurar una competencia justa y proteger el bienestar de las familias mexicanas. También invitó a consultar el mapa interactivo, el cual permanece disponible y se actualiza de manera constante para ofrecer información confiable sobre los precios del diésel en todo el país.