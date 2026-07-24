Inadmisible que bajo una supuesta educación militar, se pretendan justificar actos de abuso y violencia: Delgado

SEP rechaza escuelas con modalidad militarizada tras muerte de menor en campamento en Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó cualquier forma de maltrato o violencia contra niñas, niños y adolescentes y afirmó que no existe sustento legal para impartir educación básica bajo modalidades denominadas “militarizadas”, luego del fallecimiento de una menor durante un campamento de verano en Tamaulipas.

La dependencia informó que lamenta el deceso de la menor y señaló que cualquier acto de abuso, trato cruel, inhumano o degradante constituye una vulneración a los derechos de la infancia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que resulta “inadmisible” justificar o normalizar actos de violencia bajo el argumento de una supuesta educación militar.

Añadió que estas prácticas no pueden considerarse métodos de formación o disciplina y representan una violación a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

La SEP precisó que la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y es impartida únicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Indicó que el marco jurídico vigente no contempla ni autoriza la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

También reiteró a las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México que no está permitida la prestación del servicio educativo bajo denominaciones como “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra similar que haga referencia a instrucción o disciplina de carácter militar. La dependencia informó que emitirá un comunicado adicional para reiterar esta disposición.

Respecto al caso de la institución involucrada en Tamaulipas, la SEP señaló que la autoridad educativa estatal informó que revisará la autorización otorgada para operar bajo la denominación “militarizada”, la cual fue expedida en 2005 y actualizada en 2013, con el fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia también recordó que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana se basa en un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y formación integral, con planes de estudio orientados al desarrollo humanístico, científico, artístico, lúdico y crítico de los estudiantes.

En ese sentido, sostuvo que la impartición de educación militar en escuelas de nivel básico es incompatible con los principios constitucionales que rigen el sistema educativo nacional, debido a que la formación militar tiene objetivos distintos, relacionados con la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y no está prevista como una modalidad para la educación de niñas, niños y adolescentes.