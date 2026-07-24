Aseguran 8 millones de cigarrillos en la Aduana de Manzanillo

Aseguramiento Cigarrillos apócrifos decomisados. (SSPC)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en colaboración con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo, aseguraron ocho millones 436 mil cigarrillos apócrifos.

Autoridades informaron que estas acciones desarrolladas forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico-implementados por la ANAM, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo y autoridades federales, para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, así como detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.

Por lo tanto, el análisis integral de la operación permitió fortalecer las acciones de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, robusteciendo los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera.