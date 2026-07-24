¿Ya encontraron a José Silva Andrade? Información actualizada del defensor ambiental desaparecido (Redes Sociales)

De acuerdo con reportes de habitantes de la zona montañosa de Michoacán, José Silva Andrade habría sido privado de la libertad por presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Organizaciones y personas cercanas a la víctima consideran que la desaparición podría estar relacionada con su labor comunitaria, que el activista y defensor de la flora y fauna realizaba en las comunidades de esa entidad, para defender el bosque de una de las principales actividades ilícitas del crimen organizado: la tala clandestina.

Familiares y amigos solicitaron la intervención de las autoridades federales y estatales para lograr dar con su paradero.

Antecedentes de la desaparición del activista michoacano

José Silva Andrade fue visto por última vez el 15 de julio de 2026 en la comunidad de Agua Fría de la región de Los Azufres, en el municipio de Hidalgo, antes de ser interceptado por hombres presuntamente armados, aunque las autoridades aún no han confirmado los hechos.

Asimismo, las personas cercanas a la víctima informaron que el activista ya había sido blanco de amenazas, en donde un grupo de personas armadas arribó a su domicilio lanzando una serie de advertencias y amedrentando su seguridad.

Difunden ficha de búsqueda del activista José Silva Andrade

La desaparición fue anunciada por la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y retomada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quienes compartieron una ficha para ayudar con su localización.

La ficha de búsqueda señala que Silva Andrade mide 1.60 metros, es de complexión delgada, cabello castaño y, como seña particular, cuenta con una quemadura en el rostro, en la parte derecha. Al momento de su desaparición vestía una camisa azul y unos pantalones de mezclilla.

Este caso es uno más que se suma a las amenazas, agresiones y desapariciones que enfrentan los defensores ambientales en el país.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto de la desaparición de José Silva Andrade?

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han dado información sobre si existen avances oficiales de los hechos ocurridos en Los Azufres por la desaparición de José Silva Andrade, ni se ha resuelto la solicitud de las organizaciones para incorporar a su familia o la comunidad al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.