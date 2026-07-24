Egresan 98 militares de la Escuela Superior de Guerra; “comprometidos con la seguridad, la paz y el desarrollo de México”

La ceremonia representa el cierre de una etapa de alta exigencia académica y el inicio de nuevos retos y desafíos en el ámbito profesional para quienes han asumido el compromiso de ejercer un liderazgo basado en los valores militares

Mediante una ceremonia presidida por el Subsecretario de la Defensa Nacional, General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, 98 militares celebraron su egreso de la Escuela Superior de Guerra, ubicada en San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México.

Los laureados integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, además de un militar de la República de Corea del Sur, se graduaron frente a las autoridades militares, navales, de la GN, agregados militares y aéreos acreditados en nuestro país, invitados especiales y sus familiares.

La rama educacional militar entregó para el servicio a 1 Coronel y 12 Tenientes Coroneles de la 1/a. Antigüedad de la Maestría en Dirección Estratégica con Especialidad en Estado Mayor Conjunto (Modalidad Mixta), además de 20 Jefes y 65 Oficiales de la 4/a. Antigüedad de la Maestría en Administración Militar con Especialidad en Estado Mayor.

A decir de los mandos presentes, la ceremonia representa el cierre de una etapa de alta exigencia académica y el inicio de nuevos retos y desafíos en el ámbito profesional para quienes han asumido el compromiso de ejercer un liderazgo basado en los valores militares de la lealtad, el honor, la disciplina y el servicio a México. Recalcaron que con estas nuevas generaciones que se gradúan de la Escuela Superior de Guerra, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso con la educación militar de excelencia, como uno de los pilares para consolidar la preparación profesional del personal que integra el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional comprometidos con la seguridad, la paz y el desarrollo de nuestro país.