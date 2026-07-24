EU reabrirá su frontera al ganado mexicano el 24 de agosto

A partir de agosto próximo se reactiva la exportación de ganado mexicano por el puerto de Douglas, en Arizona

Gusano barrenador — Año y medio después de mantener una prohibición a la exportación de ganado mexicano por casos de gusano barrenador, este viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), informó que a partir del próximo 24 de agosto reabrirá la frontera para la reanudación del paso de ganado mexicano.

El organismo estadounidense destacó que el próximo 24 de agosto abrirá el puerto de entrada de Douglas, Arizona, colindante con Sonora, e iniciará de manera simultánea los pasos operativos necesarios para las aperturas posteriores en los puertos de Santa Teresa y Columbus, ambos en Nuevo México.

Medios estadounidenses como el periódico Wall Street Journal destacan la decisión del Departamento de Agricultura de EU y subraya que de acuerdo con la dependencia, los envíos estarán sujetos al cumplimiento del Plan de Acción Conjunta y serán sometidos a una inspección en territorio estadounidense para evitar el paso de larvas de gusano barrenador.

La titular del USDA, Brooke Rollins, resaltó que el cierre de la frontera durante más de un año fue una medida difícil pero necesaria para controlar la propagación de la mosca que deposita la larva del gusano. “Gracias al trabajo conjunto del gobierno federal, así como de los socios estatales, locales y de la industria, ahora es seguro reabrir el puerto de Douglas, Arizona, en 30 días para reanudar el movimiento de ganado que se ha practicado durante siglos”, subrayó la funcionaria estadounidense.

El USDA reconoció que, si bien estados como Sonora y Chihuahua cuentan con una sólida infraestructura en salud animal, el resto del país no ha logrado mitigar la propagación del gusano barrenador. “Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo de contraer la mosca barrenadora del Nuevo Mundo debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentra la mayoría de los casos”, apuntó la USDA.

Finalmente, el Departamento de Agricultura estadounidense advirtió que el calendario de apertura será flexible y que los envíos podrán suspenderse nuevamente si se identifican mayores riesgos sanitarios en Chihuahua y Sonora.

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