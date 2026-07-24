Asesinato de Valentín Lavín: ¿quiénes son Los Aparicio, grupo criminal con el que el alcalde tenía nexos?

¿Quiénes son Los Aparicio? | Autoridades investigaban presuntos nexos del alcalde.

El asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, dirigió la atención hacia Los Aparicio, una organización delictiva que opera en la zona oriente del estado y que ya era objeto de investigaciones por sus presuntos vínculos con el funcionario.

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con Los Aparicio y Los Huazulco, organizaciones relacionadas con diversos delitos de alto impacto.

El funcionario aclaró que estos antecedentes forman parte de las líneas de investigación que actualmente analiza la Fiscalía para esclarecer el homicidio del alcalde.

¿Quiénes son Los Aparicio?

De acuerdo con información de las autoridades federales y estatales, Los Aparicio, también conocidos en algunas investigaciones como Los Huazulco, son una célula delictiva con presencia en la región oriente de Morelos. El grupo ha sido señalado por su presunta participación en delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

Su zona de operación comprende municipios como Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas, además de comunidades cercanas del estado de Puebla. Debido a su actividad, la Fiscalía General del Estado de Morelos y fuerzas federales han realizado diversos operativos y cateos en la región para desarticular la organización.

La detención de “La Patrona” y otros antecedentes

Al presentar avances sobre el caso, Omar García Harfuch explicó que la investigación contra Valentín Lavín contemplaba distintos elementos, entre ellos la detención de su suegra, Andrea “N”, alias “La Patrona” o “La Jefa”, quien fue tesorera municipal de Temoac y es identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras criminales.

El secretario también señaló que el suegro del alcalde fue detenido y recordó que Lavín Romero había sobrevivido a una agresión armada ocurrida en enero de este año, cuando ya existían investigaciones abiertas sobre sus presuntos vínculos con grupos delictivos.

Asimismo, indicó que las autoridades analizan diversos señalamientos públicos que relacionaban al edil con hechos de violencia registrados en la zona.