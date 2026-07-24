Quizá cargaste gasolina o compraste tequila de estas empresas... y EU las vincula al CJNG

Los negocios del CJNG El Departamento del Tesoro detectó distintos esquemas de la organización criminal para lavar dinero. (Cuartoscuro y Pexels)

Es posible que alguna vez hayas cargado combustible o comprado una botella de tequila sin saber que, según el gobierno de Estados Unidos, esas empresas formaban parte de una red utilizada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ocultar recursos y lavar dinero.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a más de 50 personas y empresas vinculadas con la organización criminal, al considerar que integraban un entramado financiero diseñado para proteger el patrimonio del cártel y financiar actividades como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y otras operaciones ilícitas.

El actual líder del Cártel es Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, quien asumió el liderazgo de la organización tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo del Gobierno de México en febrero de 2026.

Las gasolineras señaladas por Estados Unidos

Entre las empresas sancionadas destaca Petrocoda S.A. de C.V., una gasolinera que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, era controlada por la red de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del CJNG.

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a Strong Energy S.A. de C.V., una empresa del sector energético que presuntamente participaba en operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles, una de las principales fuentes de ingresos del grupo criminal.

Estructura del CJNG Así quedó la cadena de mando del cártel tras la muerte del "Mencho". (Departamento del Tesoro)

Los tequilas y licorerías bajo la lupa por nexos con el CJNG

El negocio del tequila también aparece en la investigación estadounidense.

La OFAC sancionó a Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V., empresa que, según la investigación, era utilizada por integrantes del CJNG para administrar activos.

A esta se suma Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, dedicado al cultivo de agave y la producción de tequila, además de El Almacén Licorería, un establecimiento que, según el Departamento del Tesoro, pertenecía a la esposa de “Jardinero”.

Para Washington, estos negocios no sólo generaban ingresos legales, sino que presuntamente, además, servían para mezclar recursos de origen lícito con dinero proveniente de actividades criminales.

Así funcionaba el esquema de lavado de dinero del Cártel Jalisco

De acuerdo con la investigación estadounidense, el CJNG construyó una red empresarial en la que familiares, esposas, hijos y personas cercanas aparecían como propietarios o representantes legales de compañías aparentemente legítimas.

El objetivo era ocultar la verdadera propiedad de los bienes, proteger el patrimonio del grupo y dificultar que las autoridades rastrearan el origen del dinero.

Además de gasolineras y tequileras, la red incluía empresas agrícolas, de transporte, logística, seguridad privada, comercio y venta de muebles, suplementos alimenticios y ropa.

Las sanciones del Departamento del Tesoro congelan los bienes e intereses de estas personas y empresas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben que ciudadanos o compañías de Estados Unidos realicen transacciones con ellas.

La medida también busca dificultar que instituciones financieras internacionales mantengan relaciones comerciales con las empresas señaladas, al considerar que forman parte de la estructura económica que permitió al CJNG expandir sus operaciones dentro y fuera de México.