Caso Dafne Zapata: ¿cómo funcionan las academias militarizadas en México y cuáles son las más famosas?

Academias militarizadas en México | Diferencias entre las escuelas privadas y las de la Sedena. (Administrador Prueba)

¿Quién supervisa las academias militarizadas en México? Esa es una de las preguntas que cobró fuerza tras el caso de Dafne Zapata, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento parte de una academia militarizada en Tamaulipas. La realidad es difusa, pues no está del todo claro cómo operan este tipo de instituciones en el país.

En el caso específico de las academias privadas, el hecho despertó dudas sobre la vigilancia de estas instituciones y los límites de un modelo que, aunque adopta una disciplina castrense, no forma parte del Sistema Educativo Militar.

El caso de Dafne no es un hecho aislado

La muerte de Dafne recordó otro episodio ocurrido apenas un año antes. En 2025, Erick Leonardo Torbellín, también de 13 años, falleció durante un campamento organizado por una academia militarizada en Morelos.

Aquel caso derivó en la detención del director del plantel y de una instructora, señalados por su presunta responsabilidad en los hechos, evidenciando la falta de claridad sobre la supervisión de este tipo de instituciones.

¿Cómo funciona la educación militar en México?

Existen dos modelos completamente distintos que suelen confundirse: el Sistema Educativo Militar de la Sedena y las academias militarizadas privadas.

El Sistema Educativo Militar pertenece al Gobierno federal y tiene como objetivo formar oficiales para el Ejército, la Fuerza Aérea y, en algunos casos, la Guardia Nacional. Está integrado por 43 planteles oficiales donde los estudiantes reciben formación profesional, alojamiento, alimentación, equipo y una beca o apoyo económico durante su preparación. Al concluir sus estudios obtienen un grado militar y comienzan una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.

Las academias militarizadas privadas funcionan de manera muy diferente. Se trata de escuelas de nivel secundaria, preparatoria o bachillerato que utilizan uniformes, disciplina, orden cerrado y actividades físicas como parte de su modelo educativo, pero sus alumnos no pertenecen al Ejército ni reciben formación para convertirse en militares.

Las escuelas oficiales dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional y se rigen por la Ley de Educación Militar del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Las academias militarizadas privadas, en cambio, deben contar con autorización educativa o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la SEP o por las autoridades educativas estatales.

La propia Sedena reiteró, tras el caso de Dafne, que estas instituciones privadas no dependen del Ejército, no forman parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y su supervisión corresponde exclusivamente a las autoridades educativas civiles.

Principales academias militarizadas en México

Las instituciones oficiales para quienes desean hacer una carrera militar pertenecen a la Sedena y forman parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entre las más importantes destacan el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Superior de Guerra y el Colegio del Aire. Estos planteles son los únicos que forman profesionales para incorporarse oficialmente a las Fuerzas Armadas.

En el ámbito privado existen academias militarizadas como la Academia Militarizada Esparta y el Colegio Militarizado Moderno Alarid, además de otros planteles autorizados por autoridades educativas locales. No obstante, estudiar en estas instituciones no garantiza el ingreso al Ejército.