Calendario pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo cae el pago de agosto?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunciaron de forma oficial las fechas en las que se depositarán las pensiones.

Este depósito corresponde a la percepción del mes de agosto y representa un ingreso importante para cubrir necesidades básicas como el pago de servicios, alimentación y la compra de medicamentos.

A diferencia de otros meses, estos recursos no sufrieron modificaciones por los fines de semana o días festivos que modifican las fechas de los depósitos.

¿Cuándo llegará el pago de la pensión ISSSTE?

Todas las personas que reciban una ayuda económica por parte de Pensión ISSSTE podrán hacer uso de sus recursos de forma anticipada, por lo que el depósito correspondiente al mes de agosto de 2026 se verá reflejado a partir del jueves 30 de julio.

El adelanto permite la planificación financiera de todos los pensionados; incluye únicamente el monto ordinario de la pensión. Los recursos para los siguientes meses se depositarán en las siguientes fechas:

Septiembre - 28 de agosto

Octubre - 30 de septiembre

Noviembre - 29 de octubre

Aguinaldo - primera quincena de noviembre

Diciembre - 27 de noviembre

¿Qué día depositan la pensión IMSS del mes de agosto?

La Pensión IMSS mantiene un esquema de depósito sin modificaciones, por lo que la pensión de agosto se verá reflejada en sus cuentas bancarias el lunes 3 de agosto de 2026. Las demás fechas de dispersión se distribuyen de la siguiente forma:

Pago del mes 9 - 1 de septiembre

Pago del mes 10 - 1 de octubre

Pago del mes 11 - 2 de noviembre

Pago del mes 12 - 1 de diciembre

Las instituciones recomiendan evitar acudir a los bancos el mismo día del depósito, consultar únicamente los canales oficiales para conocer posibles cambios en los calendarios y no compartir información con personas desconocidas.