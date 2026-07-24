Caso Alberto Israel Jasso: la cronología de los hechos y las preguntas sin resolver tras muerte del profesor

Caso Alberto Israel Jasso Cruz El profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México presuntamente falleció tras una denuncia en su contra por parte de una alumna. (Especial)

La muerte de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ocurrió días después de que una alumna presentara una denuncia por presunto abuso sexual en su contra y de que el docente fuera separado de sus funciones.

Antes de morir, publicó un video en el que rechazó las acusaciones. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información pública sobre el estado de la carpeta de investigación derivada de la denuncia ni sobre las actuaciones relacionadas con su fallecimiento.

14 de julio: presentan una denuncia contra el profesor Alberto Israel Jasso

El 14 de julio de 2026 una estudiante presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra Alberto Israel Jasso. A partir de ese momento comenzó una investigación ministerial y el caso también fue atendido en el ámbito administrativo por el IEMS.

Pregunta sin respuesta

¿Qué hechos específicos contiene la denuncia?

La carpeta de investigación no ha sido hecha pública debido a la protección de la identidad de la denunciante y a la naturaleza del delito investigado. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre los hechos denunciados.

El IEMS separa al docente Alberto Israel Jasso de sus funciones

Tras conocerse la denuncia, el Instituto de Educación Media Superior separó al profesor de sus actividades mientras continuaban las investigaciones, una medida que suele aplicarse para proteger el desarrollo de las indagatorias y a las personas involucradas.

Pregunta sin respuesta

¿Qué protocolo siguió el IEMS?

Hasta el momento, el instituto no ha informado públicamente el detalle de las medidas administrativas implementadas ni si existieron otras actuaciones internas además de la separación del cargo.

Antes de morir, Alberto Israel Jasso difundió un video

Horas antes de ser encontrado sin vida, el profesor publicó un video en redes sociales en el que negó haber cometido el delito del que era acusado y expresó inconformidad con el proceso que enfrentaba. En ese mensaje sostuvo que era inocente y cuestionó la actuación de las autoridades.

Esas afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y no constituyen una determinación judicial.

Pregunta sin respuesta

¿Las autoridades investigarán los señalamientos contenidos en el video?

Hasta ahora la Fiscalía no ha informado si abrió alguna línea de investigación relacionada con las afirmaciones realizadas por el docente antes de su muerte.

Aunque, por oficio y al tratarse de un probable caso de violencia de género, la Fiscalía debió abrir una carpeta de investigación tras la denuncia de la estudiante.

La investigación por su muerte: ¿qué se sabe del caso Alberto Israel Jasso?

Posteriormente, Alberto Israel Jasso fue localizado sin vida. La Fiscalía capitalina inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento conforme al protocolo ministerial.

Pregunta sin respuesta

¿Cuál será la conclusión oficial sobre su muerte?

Las autoridades aún no han informado públicamente el cierre de la investigación ni los resultados definitivos de los peritajes y diligencias ministeriales de la denuncia de la joven y el posterior suicidio del profesor.

¿Qué pasará con la denuncia original contra Alberto Israel Jasso?

La muerte del profesor no responde por sí misma las preguntas relacionadas con la denuncia presentada por la estudiante. Corresponderá, entonces, a la Fiscalía determinar el alcance jurídico de la carpeta de investigación y las actuaciones que procedan conforme a la ley.

Pregunta sin respuesta

¿El caso de denuncia contra Alberto Israel Jasso ya había llegado ante un juez?

Hasta la información pública disponible, no se ha informado que existiera una vinculación a proceso o una sentencia relacionada con la denuncia. El expediente se encontraba en etapa de investigación.

Lo que está confirmado y lo que aún falta esclarecer del caso Alberto Israel Jasso

Hasta este momento, los hechos confirmados son la presentación de una denuncia el 14 de julio, la separación del profesor de sus funciones, la difusión de un video en el que negó las acusaciones, su fallecimiento y la existencia de investigaciones ministeriales.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), por su parte, lamentó el fallecimiento de Alberto Israel Jasso y pidió que el caso sirva para revisar los protocolos institucionales con los que se atienden las denuncias dentro del IEMS.

En su posicionamiento, el gremio sostuvo que es necesario garantizar la protección de quienes denuncian, pero también el debido proceso, la presunción de inocencia y el acompañamiento institucional para todas las personas involucradas durante una investigación.