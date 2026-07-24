Caso Lavín Moreno: edil de Temoac estaba bajo investigación por presuntos vínculos con “los Aparicio” y los “Huazulco”

Valentín Lavín Romero Especial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el exalcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Moreno, era investigado por presuntos vínculos con células delictivas conocidas como “los Aparicio” y “los Huazulco”. De acuerdo con el funcionario, estas organizaciones están relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en municipios de la región oriente del estado.

Durante la actualización sobre el caso, García Harfuch informó que las investigaciones en torno al exedil ya estaban en curso antes de su asesinato, ocurrido el martes pasado, y que continúan como parte de las indagatorias que realizan autoridades federales y estatales.

Harfuch detalla las investigaciones contra Valentín Lavín Moreno

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala presentó una denuncia contra Lavín Moreno por los asesinatos de Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores. Precisó que esa carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos por su presunta participación como autor intelectual.

Asimismo, señaló que el exalcalde también era investigado por el homicidio de Félix Oviel Ocampo, quien, de acuerdo con las indagatorias, presuntamente había recibido amenazas por parte de la familia de Lavín Moreno.

Como parte de esas investigaciones, las autoridades también analizaban la detención de Andrea N., alias “La Patrona”, suegra del exedil, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la fiscalía como presunta operadora de uno de estos grupos delictivos.

Además, García Harfuch recordó que el suegro de Valentín Lavín Moreno también fue detenido, luego de haber sufrido una agresión en enero de este año.

El asesinato del exalcalde de Temoac se investiga como posible ajuste de cuentas

Sobre el homicidio de Valentín Lavín Moreno, el secretario de Seguridad informó que la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas derivado de la rivalidad que mantenía con otros grupos delictivos.

Agregó que, como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron las oficinas del gobierno municipal de Temoac para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación, mientras las instituciones federales y estatales continúan con trabajos de inteligencia para esclarecer el crimen e identificar y detener a los responsables.

Finalmente, Omar García Harfuch expresó su solidaridad con la familia de Valentín Lavín Moreno y con los habitantes del municipio de Temoac.