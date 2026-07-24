Examen de la UNAM: suspenden temporalmente inscripciones de primer ingreso a licenciatura

Examen de la UNAM Suspenden inscripciones a licenciatura (Fotos Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplazó de manera temporal los trámites de inscripción y entrega de documentos para quienes fueron admitidos a licenciatura en el ciclo escolar 2026-2027.

La decisión llega mientras una comisión técnica concluye la revisión del primer concurso de ingreso realizado completamente en línea, procedimiento que fue abierto tras los cuestionamientos surgidos por los resultados de la evaluación.

La medida afecta a los aspirantes de nuevo ingreso que debían comenzar el proceso administrativo a partir del lunes 27 de julio.

La institución adelantó que las actividades permanecerán detenidas hasta que especialistas presenten sus conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo del examen de admisión.

¿Por qué se suspenden las inscripciones a nivel licenciatura de la UNAM?

La máxima casa de estudios informó que la suspensión tiene carácter provisional y responde a la necesidad de esperar el dictamen de la comisión técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

De acuerdo con la institución, el objetivo consiste en preservar la certeza del proceso para todos los participantes y asegurar que las decisiones relacionadas con el ingreso se apeguen plenamente a la legislación universitaria.

Una vez que el grupo de especialistas entregue sus conclusiones, las autoridades universitarias definirán cómo continuará el procedimiento de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1. La UNAM indicó que cualquier determinación será comunicada mediante sus canales oficiales.

En su posicionamiento, la Universidad Nacional subrayó que la observancia de las normas institucionales, la integridad académica y la transparencia representan principios fundamentales para garantizar la confianza en sus procesos de admisión, además del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

¿Por qué la UNAM revisa el examen de admisión 2026?

La decisión de suspender temporalmente las inscripciones ocurre después de que la Universidad iniciara una revisión integral del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el primero desarrollado completamente bajo una modalidad remota.

El rector instruyó la elaboración de un informe detallado para analizar tanto la organización del examen como los resultados obtenidos por quienes participaron desde sus hogares.

La revisión comenzó luego de que circularan en redes sociales análisis estadísticos que señalaban comportamientos atípicos en la distribución de aciertos registrados en algunas de las carreras con mayor demanda, entre ellas Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial.

Las comparaciones con procesos de años anteriores abrieron cuestionamientos sobre el posible impacto de herramientas de inteligencia artificial o de la modalidad a distancia en el desempeño de los aspirantes, que abrieron las sospechas de trampa en el examen.

Pese a ello, la UNAM precisó que, hasta el momento, no ha encontrado evidencia que permita afirmar la existencia de un fraude generalizado en el proceso de selección.

Investigan qué pasó en el el Examen de la UNAM

Como parte de la investigación, la Universidad conformó una comisión integrada por especialistas de distintas disciplinas, encargada de evaluar el informe, el procedimiento seguido durante la aplicación del examen y los resultados obtenidos.

El análisis buscará identificar los factores que pudieron influir en el desarrollo del concurso y, a partir de los hallazgos, elaborar propuestas orientadas a fortalecer futuros procesos de admisión con criterios técnicos y académicos.

Paralelamente, la institución mantiene la atención a los aspirantes que solicitaron la revisión de su examen.

La UNAM reiteró que, una vez concluida la revisión técnica, dará a conocer los resultados y las decisiones correspondientes, con el compromiso de mantener un proceso transparente y sustentado en los principios que rigen la vida universitaria.