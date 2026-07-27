Ulises Mejía Haro: “En Zacatecas he generado mi propia ruta; voy por la unidad”

Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro es morenista y zacatecano, lo que quiere decir, como comenta durante una visita a las instalaciones de Crónica, que, si logra convertirse en el Coordinador de la Defensa de la 4T en ese estado, tendrá mucho que hacer. Unidad es el elemento que señala como indispensable, algo que se logrará con un coordinador probado, que haya tenido éxitos en sus encargos pasados y, si bien señala con toda claridad que no es parte de los equipos políticos que se aglutinan en torno a los hermanos Monreal, “tampoco trato de generar confrontaciones”.

El diputado con licencia apareció en la reciente encuesta de Crónica como el candidato más fuerte al interior de Morena para lograr la coordinación estatal del movimiento, además de que sería el más competitivo de cara a la contienda por la gobernatura en 2027. “En Zacatecas no gana cualquiera, no es como otros estados, dicho con el debido respeto para los compañeros, en Zacatecas necesitamos poner a los mejores candidatos”, comenta en una charla con la directiva de Crónica, previo a la video entrevista Cara a Cara con Juan Manuel Jiménez que puede verse en nuestras redes.

Se dice confiado en el método de elección, encuestas, y satisfecho con el hecho de que se vaya a ponderar mucho que el aspirante tenga buena fama entre la ciudadanía.

A continuación, un extracto de la entrevista Cara a Cara:

–¿Cómo está Zacatecas actualmente?

–Hay muchas áreas de oportunidad que tenemos que impulsar desde la Cuarta Transformación, una de ellas tiene que ver con el tema de la seguridad, es una prioridad para zacatecanos y zacatecanas que pacifiquemos todas las regiones del Estado y que sigamos la estrategia que lleva a cabo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero con más acciones puntuales en los municipios y en las regiones.

Otro tema, que también la gente plantea en las asambleas que he hecho, tiene que ver con el impulso al campo: somos un estado evidentemente agropecuario y se requiere que Zacatecas sea visto como un polo agroindustrial, dar valor agregado a nuestros cultivos, a nuestros productos.

El tercero que han planteado mucho tiene que ver con el tema del magisterio, ha habido varios temas referentes a la certeza de las maestras y los maestros estatales, a los jubilados. Tenemos un sistema de pensiones y jubilaciones que se requiere fortalecer, requiere mayor madurez económica, financiera.

–Se registró formalmente para convertirse en coordinador después de ese proceso, ¿cómo se ha sentido como aspirante?

–Contento porque siempre ha habido confianza por el pueblo de Zacatecas. Llegué a ser presidente municipal, el primero de la capital emanado de Morena; fue una Presidencia muy cercana a la ciudadanía y, a pesar de que después de ese encargo no estuve al frente de otra responsabilidad púbica, la gente continuó con ese respaldo, con ese apoyo y afecto; es lo que vale cuando tú logras dejar tu propio sello: la honestidad de cercanía, de seriedad de institucionalidad, de que atiendes sin distinto alguno, la gente lo valora.

Eso fue lo que me permitió también, en su momento, en el proceso para definir quién iba a coordinarnos a nivel nacional, lo que coloquialmente se decía “las corcholatas”, a mí me tocó estar al frente, defendiendo a la doctora Claudia Sheinbaum, ahora Presidenta de México. Y fue un proceso de mucho aprendizaje, donde la gente que nos conoció, pues se sumó a esa otra encomienda.

–¿Qué le diría a la ciudadanía sobre el puesto por el que compite?

–La ciudadanía debe enfocarse no en quién quiere ser, sino en quién debe de ser.

Son importantes al menos dos cartas de presentación de todo político:

La primera es la de los valores, una persona honesta te va a seguir siendo honesta donde la pongas, en la responsabilidad que le confieras. Si es honesto en esta silla y lo mandas a otra, te va a seguir siendo honesto. No es lo mismo con quien lamentablemente no ha entendido que el servicio público es para servir a la gente y no a uno mismo.

La otra carta de presentación tiene que ver con el tema de tu hoja de servicio; eso también es muy relevante, antes de que me digas qué es lo que tú quieres ser, mejor dime qué hiciste y qué estás haciendo.

Si tenemos esas dos cartas de presentación a la vista, la gente puede tomar decisiones con mayor grado de certeza para que continúe esta transformación.

¿Qué hice yo? Pues como alcalde ahí están los datos, fue una de las alcaldías más cercanas a la ciudadanía, 137 audiencias ciudadanas ¿Qué es lo que la gente quiere de un presidente municipal? Pues no solamente que llegue a esa encomienda, sino que regrese, que sea sensible, que escuche. ¿Qué más hice? Obras de mucha calidad, que están en el Centro Histórico y que hoy en día siguen intactas, no hay baches no se les tiene que cambiar el adoquín, porque fueron obras hechas con todo rigor y, por supuesto, con una honestidad y transparencia.

Esa administración que encabece, con un gran equipo, no tuvo observaciones por los entes fiscalizadores, ni de la Auditoría Superior del Estado ni de la Auditoría Superior de la Federación.

–Menciona estas cartas credenciales y en la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional justamente van a medir eso, ¿confía en esta encuesta?

–Claro que confío en este método, es serio y efectivamente mide cuatro atributos de quienes están enlistados para poder coordinar la defensa de la transformación y de la soberanía nacional, en cada uno de los estados van a preguntar a los ciudadanos a quién consideran más honesto, a quién consideran más cercano a la ciudadanía y quién conoce más a su estado.

Y algo muy importante es que cumpla lo que dice, es decir, que sea cumplidor, que no sea de esos políticos oportunistas que te andan anotando todas tus peticiones en una libreta y al término de la reunión hasta la libreta se queda abandonada en la sede de la asamblea.

La gente quiere políticos honestos, quiere políticos cercanos, que conozcan la realidad a la que se van a enfrentar y, sin duda, que cumplan lo que dicen.

Lo anterior va sumado a un tema que es muy relevante y que es una innovación de las encuestas de Morena: efectivamente ya no va a llegar el más popular o el más conocido, sino el que se ha conocido para bien.

–¿Qué me dice sobre quién es Ulises Mejía?

–Un Zacatecano de 42 años, casado, padre de familia con dos pequeñines que ama; alguien que quiere a su tierra, un emprendedor que durante cerca de dos décadas ha estado generando empleos directos. Trabajo en el rubro restaurantero y soy conocido en Zacatecas como alguien que impulsa el empleo.

Tengo una asociación que se llama Yo Emprendo donde doy conferencias gratuitas para decirle a los jóvenes y a la ciudadanía que es posible llegar al éxito. En una de las charlas doy es el ABC de los negocios, del espíritu emprendedor. Hay que emprender, no con suerte, sino hay que emprender con conocimiento.

Ulises Mejía Haro

–¿Qué lo inspira?

–Me inspira este movimiento al cual pertenezco, esta transformación de la vida pública y la vida de las y los mexicanos; Zacatecas no puede estar exento de esto, necesitamos que continúe la transformación de la mano de nuestra Presidenta, quien también me inspira mucho, al ver a una mujer echada para adelante, que le está regresando la dignidad al pueblo de México.

Creo que debe continuar la Cuarta Transformación con sello propio.

–Cuando se piensa en Zacatecas, se piensa en el apellido Monreal ¿Hay equipo?

–Al final de cuentas, yo respeto los grupos políticos y tampoco trato de generar confrontaciones. Sí puedo clarificarlo: no soy de ese equipo político, yo he generado mi propia ruta.

Creo yo que lo que menos quiere este movimiento son divisiones, lo que tenemos que impulsar es la unidad, el trabajo en equipo porque al final de cuentas, yo lo dije cuando me registré hace un mes a este proceso interno, en el primer mensaje que di lo comenté, que a mis compañeras y compañeros que también se registraron no los veo como adversarios sino como lo que somos, compañeros de lucha que tenemos que salir inclusive más unidos de este proceso.

La gente quiere respuestas, soluciones y no más confrontaciones. De mi parte no las habrá, no las hubo cuando fui alcalde ni como diputado federal, me he coordinado con todos los grupos políticos inclusive con los diferentes partidos políticos porque una vez que llegas a un gran encargo tienes que representar a todos indistintamente.

–¿Y qué piensa de la posibilidad de ser candidato a gobernador?

–Hay que precisar, yo estoy dentro de un proceso interno hacia la coordinación de los comités en defensa de la transformación y de la soberanía nacional; si esto eventualmente se convierte en la candidatura, pues ya va a depender del proceso y de las decisiones del partido.

Por ahora estoy metido en esta encomienda que es defender la transformación y la soberanía.