Caso Dafne información actualizada de la joven que murió academia militarizada de Tamaulipas (FGJ Tamaulipas)

Autoridades del estado de Tamaulipas han detenido a cuatro presuntos implicados en el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Los detenidos, Jorge Luis “N” ,director de la academia y Estrella “N”, quien fungía como encargada en el lugar, se encuentran bajo prisión preventiva justificada y a la espera de que continúen las audiencias para definir su vinculación a proceso.

Fue vinculada a proceso a una de las presuntas implicadas en el caso de Dafne Zapata

En el caso de Danna Yanina “N”, instructora del recinto, este martes la jueza María Ciria Mora González la vinculó a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata.

La resolución se prolongó por dos días ya que la involucrada sufrió una crisis nerviosa. La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Asimismo, la autoridad colegiada determinó que los datos presentados por la agente del ministerio público Rosalba Hernández Gutiérrez eran suficientes para determinar su probable participación en los hechos.

Por lo cual la jueza fijó un plazo de tres meses para llevar a cabo las investigaciones complementarias y determinó que Danna Yanina “N”, permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se desahogan las pruebas.

#FGJT_Informa El Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Danna Yanina “C” por el delito de Feminicidio, ocurrido el pasado 16 de julio en #CiudadMadero #Tamaulipas

https://t.co/Q3xQvnlH6E pic.twitter.com/2JgmnCJzHW — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 29, 2026

¿Qué pasará con los demás implicados en el caso de Dafne Zapata Quintos?

Para los otros señalados, se espera que este próximo jueves se defina su situación legal. Por su parte la Fiscalía General de Tamaulipas informó que Jorge Luis “N” y Estrella “N ”, también permanecerán bajo prisión preventiva justificada.

¿Quién es Danna Yanina, una de las acusadas en el feminicidio de Dafne Zapata?

Según informes, la joven de 18 años es originaria Poza Rica, Veracruz y fue una alumna que ingresó a la Academia Militarizada Marina Doenitz en 2025, para cursar el último semestre de preparatoria y al momento de los hechos se desempeñaba como encargada auxiliar, por lo cual permanencia trabajando con Estrella “N”, coordinadora del área femenil y otra de las presuntas implicadas.