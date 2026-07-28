Territorium pide audiencia a Comisión Técnica para revisar caso de trampas en examen de la UNAM

Madres y padres de familia piden a la UNAM respetar la calificación de los jóvenes que ya fueron aceptados (Adolfo López)

La empresa Territorium, encargada de gestionar el examen de admisión en línea para el proceso de selección 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió este martes una audiencia a la Comisión Técnica de la máxima casa de estudios.

Mediante un escrito, firmado por el director de Territorium, Carlos Guillermo Elizondo Ancer y por el subdirector, Gerardo de Jesús Sáenz González, expresaron su intención de cooperar con las investigaciones.

“Nos dirigimos a usted respetuosamente con un genuino interés de colaborar con la Comisión Técnica que dignamente preside, aportando la información, experiencia y elementos técnicos que puedan resultar útiles para la formulación de recomendaciones relacionadas con el proceso de ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México”, expresó la carta dirigida para Eduardo Bárzana García.

Asimismo, expresa que desde su inicio, el propósito de la empresa ha sido el de “utilizar la tecnología para impulsar la inclusión, la equidad y el acceso a la educación”.

“Creemos firmemente que la tecnología puede acercar la educación a comunidades remotas, flexibilizar los procesos educativos y permitir que una persona aspire a un espacio universitario sin que su ubicación geográfica se convierta en una barrera”, destacó.

Igualmente, destacan que Territorium participa como proveedor de la plataforma y de los mecanismos de seguridad tecnológica del proceso desde 2024. “Dentro del ámbito correspondiente a nuestros servicios, la plataforma operó conforme a lo previsto, atendió de manera simultánea a más de 10,000 participantes en cada turno, y ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación”.

“La seguridad tecnológica protege la identidad de los participantes, la disponibilidad de la plataforma, la supervisión de la aplicación, los registros de actividad y la detección de comportamientos atípicos. La seguridad académica, por su parte, protege el contenido del examen mediante prácticas como la construcción de versiones equivalentes, la distribución y aleatorización de reactivos, la variación de su orden y el control de su exposición entre distintos grupos, horarios y jornadas” precisó.

Por esto, Territorium solicitó una audiencia a la Comisión para presentar los elementos que “obran en su poder”, así como responder las preguntas de sus integrantes y colaborar “en todo aquello que resulte útil para el cumplimiento de la encomienda”.

“No buscamos interferir en la independencia de sus trabajos. Por el contrario, confiamos en que una revisión rigurosa requiere escuchar a todas las partes que participaron en el proceso y conocer de manera directa la evidencia tecnológica, académica y operativa disponible”, enfatizó.

“Nuestro interés es contribuir a que las recomendaciones que emita la Comisión permitan fortalecer a la Universidad, proteger la confianza de las y los aspirantes, y que se realicen procesos de ingreso cada vez más seguros, equitativos y sólidos” finalizó la empresa tecnológica.