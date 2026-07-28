Pide MC a Senado citar a Rosario Piedra; que explique absolución a ejército del caso Ayotzinapa

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH en el ojo del huracán por caso Ayotzinapa (Archivo)

Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para que el Senado cite a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a fin de que explique los fundamentos de la Recomendación 208/2026VG, la cual, afirma la bancada naranja, absuelve de responsabilidad institucional al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” desaparición Ayotzinapa, Guerrero.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado,, Clemente Castañeda y el diputado Pablo Vázquez Ahued, sostienen que el documento emitido por la CNDH omite señalar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como autoridad responsable, a pesar de que la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales contra al menos 20 militares por su presunta participación en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo al documento, la recomendación de la CNDH concluye que no existió responsabilidad institucional ni militar directa en la desaparición de los normalistas y reduce cualquier actuación castrense a “omisiones individuales”.

El documento legislativo también acusa a la CNDH de desacreditar los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de organizaciones civiles, al sostener que construyeron una “antiverdad” para responsabilizar al Ejército e incluso insinuar una presunta injerencia de Estados Unidos en las investigaciones.

Para Movimiento Ciudadano, esa postura favorece a los presuntos responsables y debilita el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Como sustento, la iniciativa retoma los informes IV, V y VI del GIEI, los cuales documentan que la Sedena mantenía vigilancia permanente sobre la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, conocía desde días antes las actividades de los estudiantes y recibió información en tiempo real durante los ataques mediante estructuras de inteligencia militar.

Asimismo, señala que el Ejército contaba con un elemento infiltrado dentro de la Normal, identificado como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), cuyo papel fue ocultado durante varios años.

La propuesta enfatiza que, si bien no existe una resolución judicial definitiva que determine una responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, sí hay evidencia documental de que las Fuerzas Armadas conocían el desarrollo de los hechos, realizaron labores de inteligencia, monitorearon a los normalistas antes y durante los ataques y posteriormente incurrieron en actos de ocultamiento u omisión en la entrega de información relevante para la investigación.

Movimiento Ciudadano sostiene que la recomendación de la CNDH ignora esos elementos y, en consecuencia, “exculpa institucionalmente” a la Sedena, pese a que continúan abiertas investigaciones y procesos judiciales relacionados con personal militar.

Además, recuerda que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron el documento al señalar que nunca fueron consultados antes de su emisión y que éste no aporta nuevos elementos para esclarecer el paradero de sus hijos.

También cita los cuestionamientos de Amnistía Internacional y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre la falta de autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En ese contexto, la bancada naranja plantea que el Senado haga uso de la facultad prevista en el artículo 93 constitucional para llamar a comparecer a Rosario Piedra Ibarra y exigirle una explicación pública sobre una recomendación que, a juicio de los legisladores, representa un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa, al deslindar al Ejército de cualquier responsabilidad institucional.