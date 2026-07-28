8.6 millones de mexicanos salieron de la inseguridad alimentaria en México, revela informe de la FAO

La agricultura no es parte del problema sino de la solución La agricultura no es parte del problema sino de la solución (La Crónica de Hoy)

A través del informe “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) 2026” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el órgano internacional señaló que México consiguió avances notables en esta materia.

De acuerdo con el informe, nuestro país logró reducir la inseguridad alimentaria moderada o grave al exhibir un decrecimiento histórico: 8.6 millones de mexicanas y mexicanos salieron de esa condición, por lo que el índice pasó de 24.9% ent 2014-2016 a 16.5% en el periodo 2023-2025.

En materia de subalimentación, la prevalencia en México se ubicó en 3.1% durante el periodo 2023-2025, equivalente a 4.1 millones de personas, cifra inferior al 4.0% registrado en el periodo 2004-2006.

Asimismo, el estudio de Naciones Unidas destaca que el costo de una dieta saludable en México fue de 4.54 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), un indicador económico que sirve para comparar el costo de vida y el valor real de las monedas entre distintos países, esto por persona al día en 2025. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio regional de 4.91 dólares PPA, es decir, México posee mejores condiciones para el acceso económico a una alimentación saludable que otras naciones en su zona regional.

Sobre la calidad de la alimentación de las mujeres, el organismo internacional reportó que el 85.8% de la población mexicana alcanzó una diversidad mínima de la dieta, porcentaje superior al promedio de América Latina y el Caribe (77.5%) y al promedio mundial estimado (62.7%), de 2021 a 2025.

Respecto al estado nutricional de la población general, el informe de la FAO reporta que en 2024 la prevalencia de emaciación (una forma grave y aguda de desnutrición) entre niñas y niños menores de cinco años fue de 1.0%, muy por debajo del promedio mundial de 6.6%.