¿Habrá aumento en la pensión IMSS de agosto? Información sobre quiénes tendrán pago con incremento Solo algunos pensionados recibirán un aumento en el pago de su pensión IMSS en agosto; conoce si eres uno de ellos y cuándo depositan (Unsplash)

Con el inicio de agosto cada vez más cerca, los jubilados y pensionados han comenzado a preguntarse cuándo recibirán su pensión del IMSS de este mes, mientras que otros podrían recibir un aumento en su depósito.

Como cada mes, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el depósito de su pensión durante el primer día hábil de agosto y, en esta ocasión, algunos jubilados tendrán un incremento en su pago.

¿Quiénes son los pensionados que recibirán un aumento en su pensión del IMSS en agosto?

Las personas que recibirán un aumento en su pensión IMSS durante agosto son aquellos pensionados de la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo del Régimen de 1973 que solicitaron las asignaciones familiares.

Con las asignaciones familiares, el pensionado puede incrementar el pago de la pensión que recibe por concepto de carga familiar.

El porcentaje del aumento del pago de la pensión se asignará según el familiar que dependa económicamente de ti:

15% por esposa o concubina.

por esposa o concubina. 10% por cada hijo menor de dieciséis años.

por cada hijo menor de dieciséis años. 10% por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional.

por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional. 10% por cada hijo que no se pueda mantener por sí mismo debido a una enfermedad crónica, física o psíquica, que le impida trabajar.

¿Cuáles son los requisitos para aumentar la pensión IMSS?

Si quieres aumentar el próximo pago de tu pensión del IMSS a través de las asignaciones familiares, solo tienes que presentar la documentación que acredite una relación familiar y otros documentos como:

Identificación oficial con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS en agosto?

El calendario de pagos del IMSS 2026 establece que los pensionados y jubilados recibirán el depósito de su pensión el lunes 3 de agosto en la cuenta bancaria registrada en esta institución.

Esto se debe a que el IMSS dispersa los pagos de las pensiones el primer día hábil de cada mes y, en esta ocasión, los primeros dos días de agosto caen en sábado y domingo, por lo que el depósito se realizará el lunes 3.

Calendario de pagos de la pensión IMSS 2026

Por otra parte, con el objetivo de que preveas tus gastos, aquí te compartimos las siguientes fechas de pago de la pensión IMSS para el resto de 2026:

Agosto: 3 de agosto

3 de agosto Septiembre: 1 de septiembre

1 de septiembre Octubre: 1 de octubre

1 de octubre Noviembre: 2 de noviembre

2 de noviembre Diciembre: 1 de diciembre