El canciller habló con Keiko Fujimori en el marco del inicio de su mandato; Sehinbaum destaca avance en normalización de las relaciones

Claudia Sheinbaum Pardo (Camila Ayala Benabib)

En el marco del inicio de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el canciller Roberto Velasco habló “personalmente” con la gobernante peruana.

Aunque Sheinbaum fue una de las ausencias más destacadas durante la investidura de Fujimori, señaló que se está avanzando en la normalización de las relaciones entre ambos países, a la vez que insistió en que “no queremos la ruptura de las relaciones”.

Afirmó que su administración está dialogando con el nuevo Ejecutivo peruano y que “vamos a ver cómo se desarrolla estamos a ver cómo se desarrolla esto”.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Respecto al origen de la crisis, Sheinbaum remarcó que su Gobierno sigue queriendo que Chávez pueda recibir un salvoconducto “para venir a México”.

“Sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Es una posición que nosotros hemos establecido, pero que más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones”, añadió.