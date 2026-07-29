KIA anuncia inversión de 649 millones de dólares para producir un auto eléctrico en Nuevo León

KIA invertirá 649 millones de dólares para producir en México su primer vehículo eléctrico (Camila Ayala Benabib)

La automotriz KIA invertirá 649 millones de dólares en su planta de Pesquería, Nuevo León, para producir el Kia EV3, un vehículo 100% eléctrico que, hasta ahora, solo se fabricaba en Corea del Sur.

El proyecto que inicia el próximo 4 de agosto, se desarrollará entre 2026 y 2028, y proyecta generar 500 nuevos empleos, además de 1,500 puestos directos adicionales entre 2027 y 2030; adicionalmente se contempla exportar el vehículo a varios países de América Latina y a otros mercados, además del mercado interno.

El Kia EV3 será el primer vehículo totalmente eléctrico producido y comercializado por la compañía en México, en la planta de Pesquería que fue reconocida como la de más alta calidad dentro de la industria al competir con más de 70 empresas de manufactura.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que está noticia muestra la confianza en el país e impulsa a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que esta inversión significa una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país ya que tiene un contenido nacional de casi el 27 por ciento que irá aumentando.

Señaló que hasta ahora se tiene un portafolio de inversión un total de mil 186 proyectos, de los cuales aquellos que ya se encuentran en últimas fases de planeación tienen un valor de 404 mil millones de dólares; además, se está avanzando en otros 13 proyectos que contemplan los sectores de telecomunicaciones y el sector energético.

“En una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, los aranceles, las nuevas reglas, etcétera, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa (...) está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades de inversión”, sostuvo.

La Directora de Administración de KIA México, Marianela Calderón, dio a conocer que la inversión anunciada también contempla la construcción de un parque solar de dos megawatts, con una expansión prevista a ocho megawatts para el 2030, que contribuirá al fortalecimiento de una industria más limpia y competitiva generando energía equivalente al consumo anual de más de cuatro mil hogares mexicanos.

Además, se construirá una planta de reciclaje de aguas residuales que permitirá reutilizar aproximadamente mil 50 metros cúbicos de agua al día, equivalentes a cerca del 70 por ciento del agua tratada utilizada por las operaciones de la compañía. El volumen recuperado anualmente será comparable al consumo de más de dos mil hogares mexicanos, una acción que busca contrarrestar la crisis de agua que padece el estado de Nuevo León.

El director comercial de KIA México, Horacio Chávez, hizo hincapié en que esta inversión estratégica marca un hecho histórico para el país ya que por primera vez se producirá y comercializará un vehículo totalmente eléctrico, modelo que representa una nueva generación de movilidad.

Por su parte, el presidente de KIA México, Andy Kim, aseguró que las nuevas inversiones en sostenibilidad y electromovilidad avanzan “en total sintonía” con el Plan México y reafirmó el compromiso de la empresa con el país.“KIA México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida”, expresó.