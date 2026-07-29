Gobernador de Tamaulipas se suma a demanda de justicia para Dafne

“Yo también me sumo con esta solicitud de justicia, justicia en toda la extensión de la palabra”, indicó este martes el gobernador de Tamaulipas ante familiares y amigos de la menor Dafne quien murió en una escuela militariza en una situación que ha indignado a la sociedad tamaulipeca.

Villarreal

Villarreal dijo que la autoridad no será omisa a​nte hechos que lastiman a la sociedad y recibió e​l voto de confianza de la familia de la menor Dafne Zapata Quintos, quien perdió la vida durante un campamento de verano realizado en una academia militarizada de Ciudad Madero.

El mandatario fue abordado por la señora Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, quien le demandó justicia para su nieta; en ese contexto, Villarreal Anaya subrayó que hay plena coincidencia con la demanda de justicia y recordó que en estos momentos ya hay personas en prisión preventiva, que en el proceso de la investigación se va a aplicar “todo el peso de la justicia”.

“Tengan la certeza que me uno a estas voces; a estas voces, que yo también me sumo con esta solicitud de justicia”, dijo el gobernador a familiares y amigos de Dafne que se hicieron presentes en un evento de su agenda, “justicia en toda la extensión de la palabra a las condiciones; a todas las condiciones que lamentablemente están enlutando a una ciudadana de esta región de nuestra entidad en Ciudad Mante, y que lamentamos profundamente que así sucede y no nos podemos hacer omisos de las condiciones en las que vivimos a veces en las situaciones de nuestra entidad”.

Subrayó que su gobierno trabaja todos los días para sumarse a estas voces “y seguir pidiendo justicia; justicia en el interior de nuestra familia, justicia en nuestra comunidad, justicia en las instancias gubernamentales, para que tengamos mejores oportunidades de vida y de bienestar todos los tamaulipecos”.