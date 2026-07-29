Elección competida en Nuevo León

La elección para gobernador de Nuevo León arranca muy competida, así lo retrata una encuesta realizada por Crónica durante el mes de julio. Los números arrojan que los partidos políticos por sí mismos tienen un alto nivel de combatividad en la lucha por el poder: Morena suma 26 por ciento de preferencias; Movimiento Ciudadano, 25 por ciento; el PRI, 15 por ciento y el PAN, 10 por ciento.
El principal problema del estado es la inseguridad, la violencia y el crimen, así lo menciona el 41 por ciento de los ciudadanos entrevistados, seguido por la corrupción y mal gobierno, con 25 por ciento; economía y empleo, con 15 por ciento; servicios públicos, con 11 por ciento y de problemas ambientales, con 8 por ciento.
Las opiniones sobre el gobernador Samuel García están divididas: 41 por ciento aprueba su gestión y 52 por ciento la desaprueba. Esta polarización también se refleja en las preferencias sobre la continuidad de Movimiento Ciudadano en el gobierno: 44 por ciento respalda que siga al frente de Nuevo León y 47 por ciento preferiría que gobierne otro partido.
Movimiento Ciudadano claramente tiene 2 personajes que disputan la candidatura a gobernador y que retratan bien en la encuesta: Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Riojas.
En la elección interna de Morena, Andrés Mijes encabeza las preferencias (25%) y mantiene una ventaja considerable frente a Clara Luz Flores (18%) y Tatiana Clouthier (17%).
En el caso del PRI y del PAN, el personaje más posicionado es Adrián de la Garza.
Los careos reflejan el nivel de la contienda política que se avecina para la entidad. En los cuatro escenarios analizados, Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias, llegando a sumar, en el mejor caso, un 32 por ciento.
Sin embargo, Morena muestra un nivel de competitividad muy cercano al aglutinar el 27 por ciento, mientras que la alianza PAN-PRI alcanza un 25 por ciento. Los datos revelan una justa electoral de pronóstico reservado, con tres fuerzas disputando realmente el poder: mientras MC batalla por retener la gubernatura, Morena y la alianza PAN-PRI acechan buscando la alternancia por frentes distintos.