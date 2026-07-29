Elección competida en Nuevo León

La elección para gobernador de Nuevo León arranca muy competida, así lo retrata una encuesta realizada por Crónica durante el mes de julio. Los números arrojan que los partidos políticos por sí mismos tienen un alto nivel de combatividad en la lucha por el poder: Morena suma 26 por ciento de preferencias; Movimiento Ciudadano, 25 por ciento; el PRI, 15 por ciento y el PAN, 10 por ciento.

Si hoy hubiera elecciones para Gobernador, ¿por cuál partido votaría usted? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

El principal problema del estado es la inseguridad, la violencia y el crimen, así lo menciona el 41 por ciento de los ciudadanos entrevistados, seguido por la corrupción y mal gobierno, con 25 por ciento; economía y empleo, con 15 por ciento; servicios públicos, con 11 por ciento y de problemas ambientales, con 8 por ciento.

¿Cuál es el principal problema del estado de Nuevo León? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

Las opiniones sobre el gobernador Samuel García están divididas: 41 por ciento aprueba su gestión y 52 por ciento la desaprueba. Esta polarización también se refleja en las preferencias sobre la continuidad de Movimiento Ciudadano en el gobierno: 44 por ciento respalda que siga al frente de Nuevo León y 47 por ciento preferiría que gobierne otro partido.

¿Usted aprueba o desaprueba la forma de gobierno de Samuel García? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

Movimiento Ciudadano claramente tiene 2 personajes que disputan la candidatura a gobernador y que retratan bien en la encuesta: Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Riojas.

¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Nuevo León? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Nuevo León? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Nuevo León? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Nuevo León? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

En la elección interna de Morena, Andrés Mijes encabeza las preferencias (25%) y mantiene una ventaja considerable frente a Clara Luz Flores (18%) y Tatiana Clouthier (17%).

¿A quién escogería como candidato a gobernador de Morena? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

En el caso del PRI y del PAN, el personaje más posicionado es Adrián de la Garza.

Los careos reflejan el nivel de la contienda política que se avecina para la entidad. En los cuatro escenarios analizados, Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias, llegando a sumar, en el mejor caso, un 32 por ciento.

¿Cuál es su opinión de... positiva o negativa? Metodología: se levantaron 500 encuestas cara a cara y vía telefónica del 17 al 25 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Nuevo León. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de secciones, manzanas y viviendas y de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas. Coordinador general: Carlos Olivares Plata.

Sin embargo, Morena muestra un nivel de competitividad muy cercano al aglutinar el 27 por ciento, mientras que la alianza PAN-PRI alcanza un 25 por ciento. Los datos revelan una justa electoral de pronóstico reservado, con tres fuerzas disputando realmente el poder: mientras MC batalla por retener la gubernatura, Morena y la alianza PAN-PRI acechan buscando la alternancia por frentes distintos.