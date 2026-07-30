Beatriz Mojica Morga fortalece su perfil rumbo a la definición de candidaturas en Guerrero

Beatriz Mojica Morga

La senadora de Morena por Guerrero, Beatriz Mojica Morga, se mantiene como una de las figuras políticas con mayor presencia dentro del movimiento en la entidad, respaldada por una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público, el trabajo legislativo y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su experiencia y actividad territorial la colocan entre los perfiles que han sido mencionados de cara al proceso interno para la definición de candidaturas rumbo a la elección de gobernador de Guerrero en 2027.

Originaria de Azoyú, en la región Costa Chica de Guerrero, Mojica Morga es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas. A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal, consolidando un perfil enfocado en el desarrollo social, la participación ciudadana y el impulso de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables.

Entre los principales cargos que ha ocupado destacan su labor como diputada federal, diputada local y secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Guerrero. En 2024 fue electa senadora de la República por mayoría relativa, representando al estado de Guerrero en la Cámara Alta.

Actualmente preside la Comisión de Cultura del Senado e integra diversas comisiones legislativas, entre ellas las de Puntos Constitucionales, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Turismo, Comunicaciones y Transportes, Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Desde estos espacios impulsa iniciativas enfocadas en la preservación del patrimonio cultural, el reconocimiento de los pueblos originarios, la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de los derechos sociales.

Como parte de su agenda legislativa, la senadora ha promovido reformas para ampliar el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y generar mejores condiciones para el desarrollo de las regiones con mayores rezagos del país. Asimismo, ha respaldado las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de bienestar, desarrollo económico y combate a la desigualdad.

Además del trabajo parlamentario, Mojica Morga mantiene una presencia constante en Guerrero mediante recorridos por distintas regiones del estado, donde sostiene reuniones con productores, organizaciones civiles, mujeres, jóvenes y representantes comunitarios para conocer sus necesidades y construir propuestas de manera conjunta. También encabeza la asociación civil “Mi Corazón es Guerrero”, desde la cual promueve acciones de desarrollo comunitario y participación ciudadana.

Dentro de Morena también participa como consejera nacional, colaborando en los trabajos de organización del partido rumbo al próximo proceso electoral. En diversas ocasiones ha reiterado que la unidad del movimiento y el respeto a los mecanismos internos serán fundamentales para elegir a quienes representarán al partido en las elecciones de 2027.

Aunque el partido aún no inicia formalmente el proceso de selección de candidaturas, Beatriz Mojica Morga continúa fortaleciendo su presencia política a través del trabajo legislativo y territorial. Su experiencia en la administración pública, el impulso de iniciativas en favor de los derechos sociales y su cercanía con distintos sectores de la población la mantienen como uno de los perfiles con mayor trayectoria dentro de Morena en Guerrero, en espera de que las encuestas y los procedimientos internos definan a la persona que encabezará el proyecto político del partido en la entidad.