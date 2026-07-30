Detienen a Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Carlos Manzo El alcalde de Uruapan fue asesinado ante decenas de personas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el secretario, la detención fue posible después de meses de trabajos de inteligencia e investigación en una operación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

“R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

La organización criminal está relacionada con delitos como extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo.