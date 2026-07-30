SRE busca fortalecer la relación con la Liga de los Estados Árabes para impulsar comercio

México fortalece relación con países árabes

La Cancillería mexicana abrió este jueves un nuevo espacio de diálogo con el mundo árabe. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, recibió a las y los embajadores de los países integrantes de la Liga de los Estados Árabes acreditados en México con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar las oportunidades de cooperación.

En el encuentro participaron representantes de Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Qatar.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso de México de mantener un diálogo cercano y constructivo con los países árabes, además de impulsar una agenda enfocada en el comercio, la inversión y la cooperación educativa y cultural, aprovechando los mecanismos de consulta política ya existentes.

Intercambio económico

Al término del encuentro, Roberto Velasco compartió en sus redes sociales que la conversación estuvo enfocada en profundizar la relación económica y fortalecer la coordinación entre México y los países que integran la Liga de los Estados Árabes.

“Recibí esta mañana en la Cancillería a las y los embajadores de la Liga de los Estados Árabes acreditados en México. Conversamos sobre cómo profundizar el intercambio económico, activar nuestros mecanismos de consulta política y ampliar la cooperación con cada uno de sus países”, escribió.

El funcionario también destacó que México reconoce la relación de amistad construida con el mundo árabe y consideró que es momento de traducir ese vínculo en una agenda concreta.

“México valora la amistad construida con el mundo árabe. Es momento de traducirla en una agenda concreta que genere bienestar compartido para nuestros pueblos”, expresó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó su intención de fortalecer los lazos con los países de la Liga de los Estados Árabes mediante acciones orientadas a ampliar el comercio, atraer inversiones y consolidar la cooperación política, educativa y cultural.