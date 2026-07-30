Carlos Torres Piña fortalece su perfil con experiencia en seguridad, gestión pública y trabajo político en Michoacán

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña se ha consolidado como uno de los perfiles con mayor trayectoria dentro de Morena en Michoacán, respaldado por una carrera política que abarca cargos legislativos, funciones en la administración estatal y, más recientemente, la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Su experiencia en distintos ámbitos de la administración pública lo mantiene entre los aspirantes con mayor proyección rumbo al proceso interno para la definición de la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán en 2027.

Originario de Paracho, Michoacán, Torres Piña inició su carrera política en la izquierda mexicana y, tras la conformación de Morena, se integró al movimiento encabezado por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de representación popular, entre ellos diputado federal en dos ocasiones, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con el desarrollo social, el fortalecimiento institucional y la atención a las necesidades de los municipios michoacanos.

Entre 2021 y 2025 se desempeñó como secretario de Gobierno de Michoacán durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Desde esa responsabilidad encabezó el diálogo político con distintos sectores sociales, coordinó acciones de gobernabilidad y participó en la atención de conflictos sociales, además de impulsar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la estabilidad en la entidad.

En julio de 2025 asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, institución desde la que promovió acciones orientadas al fortalecimiento de la procuración de justicia, el combate a la impunidad y la consolidación de mecanismos de coordinación en materia de seguridad. Durante su gestión destacó la importancia de mantener una institución cercana a la ciudadanía y con procesos más eficientes para la atención de las víctimas.

Como parte del proceso interno de Morena rumbo a la elección de 2027, Torres Piña solicitó licencia temporal al cargo de fiscal general para participar en la contienda interna del partido. La licencia fue aprobada por el Congreso de Michoacán por un periodo de 45 días, con efectos a partir del 22 de junio de 2026.

Su proyecto político ha estado enfocado en fortalecer la seguridad, consolidar la coordinación institucional, impulsar el desarrollo regional y mantener cercanía con la ciudadanía mediante recorridos permanentes por los municipios del estado. Asimismo, ha señalado que uno de sus objetivos es dar continuidad a las políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación en Michoacán, priorizando el bienestar social, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Además de su experiencia en la administración pública, Torres Piña mantiene presencia en distintas regiones del estado mediante reuniones con militantes, organizaciones sociales y sectores productivos, con quienes ha intercambiado propuestas sobre el futuro de Michoacán.

Con una trayectoria que combina experiencia legislativa, responsabilidades en el gobierno estatal y el ámbito de procuración de justicia, Carlos Torres Piña se mantiene como uno de los perfiles con mayor presencia dentro de Morena para participar en el proceso interno que definirá a la persona que encabezará el proyecto del partido rumbo a la renovación de la gubernatura de Michoacán en 2027.