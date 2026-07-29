Caso Dafne lleva a la SEP a cerrar todas las escuelas militarizadas en México

Escuela militarizada en México La SEP ordeno el cierre de estas instituciones en el país (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027 dejarán de operar en México todas las instituciones educativas que funcionen bajo la denominación o modalidad de escuelas militarizadas. La medida fue dada a conocer después del caso de Dafne, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La dependencia informó que el próximo 31 de agosto ninguna institución podrá ofrecer servicios educativos utilizando denominaciones como “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

En caso de detectar planteles que continúen operando bajo ese esquema, las autoridades educativas ordenarán la suspensión de actividades e iniciarán los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

SEP establece qué ocurrirá con alumnos y pagos pendientes de escuelas militarizadas

Como parte de las disposiciones anunciadas, la SEP instruyó a las instituciones que deberán entregar de manera inmediata toda la documentación escolar de los estudiantes para garantizar la continuidad de sus estudios.

La medida contempla certificados parciales o totales, expedientes académicos y cualquier otro documento que permanezca bajo resguardo de los planteles, con el propósito de facilitar la incorporación de los alumnos a otras opciones educativas.

La dependencia también ordenó que, cuando existan pagos realizados por servicios que no hayan sido prestados, las escuelas deberán reintegrar esos recursos a las familias. La devolución incluye conceptos como reinscripciones, uniformes, útiles escolares y cualquier otro servicio pendiente de utilizar.

La autoridad educativa encabezada por Mario delgado explicó que los modelos educativos con orientación militar no forman parte de los principios del Sistema Educativo Nacional, debido a que la formación castrense corresponde exclusivamente a las instituciones encargadas de preparar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

Asimismo, recordó que la Nueva Escuela Mexicana privilegia una formación basada en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

¿Qué pasó con el feminicidio de Dafne?

El anuncio ocurre mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne, adolescente originaria de El Mante que asistió a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz.

De acuerdo con los antecedentes del caso, durante la estancia de la menor en el campamento su madre recibió un video enviado por personal de la institución, en el que la adolescente aparecía con un golpe en el rostro.

Los responsables le informaron que la joven se había desvanecido durante una actividad física debido a una supuesta baja de presión y que había sido valorada por un médico.

Posteriormente, la familia fue notificada de que Dafne presentaba tos. Horas después recibió una nueva llamada para informar que la adolescente había vuelto a desvanecerse mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales.

Caso Dafne Cierran escuelas militarizadas en México

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Según informó la madre de la menor, la necropsia practicada por la autoridad estableció que la causa de muerte fue asfixia y que la adolescente presentaba una importante cantidad de agua en los pulmones. La familia solicitó además una necropsia privada para contar con una segunda valoración pericial.

¿Hay detenidos por caso Dafne?

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía detuvo al director de la Academia Militarizada Doenitz, Luis Ponce y Estrellita Mora, responsable del área femenil del campamento, y de varios participantes que estuvieron presentes durante las actividades.

Seis días después de la muerte de Dafne Zapata, las autoridades detuvieron a Danna Yanina N., de 18 años, quien se desempeñaba como instructora auxiliar en el campamento. Posteriormente fue vinculada a proceso por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente.