“Me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función”, Sheinbaum ante medidas del INE al PRI (Camila Ayala Benabib)

Tras la aplicación de medidas cautelares del INE al PRI para la prohibición de referirse a Morena como “narcopartido” o Cártel de Morena”, la Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió las acciones y recordó que el partido liderado por Alejandro Moreno Cárdenas, aún tiene la opción de presentarse al TEPJF.

Señaló que el el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea “con verdades y que no haya un uso de argumentos sin fondo en el debate político y que sea más bien propositivo” y no de agresión.

Sobre la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó de “inaceptable” dicha resolución que “fortalece la censura”, pues dijo, que limita la crítica política y protege a Morena.

La mandataria nacional celebró la decisión y expresó: “me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función”.