Sectur revela récord histórico en llegada de turistas en mayo; proyecta un 10% de crecimiento durante junio

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el crecimiento en la llegada de turistas únicamente en el pasado mes de mayo alcanzó los 8.8 millones, una cifra histórica.

Los registros de enero a mayo revelan un crecimiento del 8.8 por ciento en llegada de viajeros internacionales respecto al mismo periodo del 2025, lo que se traduce en un total de 42.87 millones durante los primeros 5 meses del año, previo a la realización del Mundial de Fútbol.

La llegada de turistas aumentó 5.3 por ciento, o sea, un total de 20.39 millones, que generaron una derrama económica de 15 mil 869 millones de dólares, cifra que se mantuvo prácticamente sin variaciones respecto al año anterior.

Los factores que influyeron en este estancamiento de la derrama corresponde, según lo explicado por la funcionaria, a factores del turismo aéreo en los que los viajes son más caros, más cortos, y de menos días.

Sin embargo, se proyecta un crecimiento del 10 por ciento en estas cifras en los registros del mes de junio gracias a las visitas acumuladas durante la realización del Mundial.