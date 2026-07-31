Examen de control de la UNAM: historial de aciertos de las carreras con más demanda de 2021 a 2026

Examen de control de la UNAM El proceso de admisión a licenciatura se repetirá para algunos de los aspirantes (Fotos Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convirtió los aciertos de ingreso de los últimos seis procesos de admisión en un elemento para resolver la controversia que rodea a la convocatoria 2026-2027, edición que tuvo como protagonista la trampa de algunos aspirantes en el proceso del examen de admisión en línea.

Tras aceptar las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, el rector Leonardo Lomelí Vanegas confirmó que la institución aplicará un examen de control presencial.

¿Quién tiene derecho al examen de control de la UNAM?

Las recomendaciones, aceptadas por la máxima casa de estudios, establecen que la universidad verificará los resultados mediante un examen de control presencial. La convocatoria incluirá a quienes recibieron un aviso de selección y también a quienes alcanzaron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje registrado para ingresar a la misma opción académica durante cualquiera de los seis procesos anteriores.

El presidente de la comisión, Eduardo Bárzana García, explicó que este mecanismo permitirá ofrecer una nueva oportunidad tanto a quienes habían sido aceptados como a los aspirantes que pudieron quedar fuera por las irregularidades detectadas en la evaluación en línea. Los lugares disponibles serán asignados con base en el resultado obtenido en el examen de control.

Para el rector Leonardo Lomelí, la decisión responde a una obligación institucional. La universidad, afirmó, debe garantizar que quienes ingresan lo hacen gracias a su preparación y que su formación profesional responda a los principios de calidad académica, objetividad y equidad.

🎓📝 Después de los resultados del examen de admisión 2026, la UNAM aplicará un examen de control presencial para verificar los resultados del proceso a la licenciatura, luego de que el Comité Técnico concluyera la revisión del examen en línea.



📚⚖️ La comisión informó que el… pic.twitter.com/9NWXzz7dEe — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 31, 2026

Lomelí reconoció el esfuerzo adicional que representará la nueva evaluación para quienes obtuvieron su resultado de manera legítima y ofreció una disculpa a los aspirantes que deberán presentar nuevamente la prueba.

Antecedentes de aciertos de la UNAM de 2021 a 2026 que se toman en cuenta para examen de Control

A continuación, te presentamos el historial de aciertos en las carreras con mayor demanda de la Universidad Nacional. Las licenciaturas relacionadas con el área de la salud continúan encabezando la competencia por un lugar.

Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria mantuvo un corte de 111 aciertos durante 2021, 2022 y 2023. La cifra aumentó a 112 en 2024, subió a 114 en 2025 y alcanzó 117 en la convocatoria 2026, el registro más alto de todas las carreras consideradas.

La tendencia también se observa en Médico Cirujano de la FES Iztacala, donde el puntaje pasó de 105 aciertos en 2021 y 2022 a 108 en 2023 y 2024, posteriormente a 109 en 2025 y finalmente a 115 en 2026.

Psicología tuvo un salto de 99 aciertos en 2021 a 102 en 2022; 104 en 2023 y 2024; 107 en 2025 y 112 en el proceso más reciente. Medicina Veterinaria y Zootecnia siguió un comportamiento similar al avanzar de 99 a 113 aciertos durante el mismo periodo.

Actuaría, una de las licenciaturas con mayor exigencia académica, mostró un comportamiento distinto. Después de registrar 107 aciertos en 2021 descendió a 105 en 2022 y 101 en 2023, aunque volvió a crecer hasta 107 en 2024, 109 en 2025 y 113 en 2026.

Antecedentes de aciertos de la UNAM en las carreras de Derecho, Administración y Arquitectura

Derecho en la Facultad de Derecho pasó de 83 aciertos en 2021 a 82 en 2022, 85 en 2023, 86 en 2024 y 89 en 2025, hasta registrar 105 aciertos en la convocatoria más reciente.

Administración evolucionó de 87 aciertos en 2021 a 90 en 2022, bajó ligeramente a 88 en 2023, volvió a 90 durante 2024 y 2025 y dio un salto hasta 108 en 2026.

Arquitectura también incrementó sus aciertos de requerimiento. Después de registrar 91 aciertos en 2021 y 90 durante los dos años siguientes, aumentó a 95 en 2024, 96 en 2025 y 108 en la convocatoria actual.

Contaduría siguió una trayectoria ascendente al pasar de 80 aciertos en 2021 a 81 en 2022, 84 en 2023, 85 en 2024, 86 en 2025 y 104 en 2026.

En la FES Aragón, Derecho presentó uno de los mayores incrementos del periodo. El puntaje se incrementó de 63 aciertos en 2021 a 71 en 2022, descendió a 67 en 2023 y posteriormente aumentó a 74 en 2024, 79 en 2025 y 93 en el proceso más reciente.

Historial de aciertos de Ingeniería en Computación, Química Farmacéutico Biológica y Ciencias de la Comunicación

Ingeniería en Computación pasó de 101 a 97 y posteriormente a 100 aciertos. Relaciones Internacionales evolucionó de 108 a 98 y después a 104. Economía registró 90, 72 y 70.

Química Farmacéutico Biológica presentó cortes de 104, 97 y 98 aciertos. Biología pasó de 105 a 91 y posteriormente a 93. Ciencias de la Computación registró 108, 102 y 107.

Ciencias de la Comunicación mostró puntajes de 107, 94 y 97 aciertos. Diseño y Comunicación Visual registró 109, 104 y 99. Química pasó de 111 a 101 y posteriormente a 97, mientras Enfermería registró 93, 74 y 76 aciertos.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

El rector Lomelí indicó que a la brevedad se darían a conocer las fechas y el proceso para realizar el examen de control, que será presencial.