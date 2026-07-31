Lluvias causan estragos por inundaciones, pero ayudan a subir al 73% nivel del Cutzamala

Autoridades esperan que el nivel del Sistema Cutzamala aumente, debido a que seguirán las lluvias (Archivo)

Cutzamala — Las lluvias que han azotado con fuerza el Valle de México han arrojado afectaciones por inundaciones en varios municipios del Estado de México y en alcaldías de la Ciudad de México, pero también han traído cosas positivas, como una recuperación gradual del Sistema Cutzamala, donde sus presas muestran niveles superiores al 73 por ciento.

Informes al 30 de julio del 2026 del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacan que el Sistema Cutzamala presenta una recuperación gradual en sus niveles de almacenamiento, derivado de las lluvias que se mantendrán hasta después de octubre próximo, lo que vendrá a beneficiar a los habitantes del Valle de México.

La información del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México resalta que el Cutzamala registra al cierre de julio del año en curso un almacenamiento total el 73.33 por ciento de su capacidad operativa, con un volumen de 573,793,000 metros cúbicos.

Con base en esta información, la dependencia y la Conagua refieren en su desglose que el nivel de sus presas presenta nivel arriba de los esperado como son:

* Valle de Bravo: Es el embalse con mayor llenado y registra un nivel del 80.33 por ciento de su capacidad.

* Villa Victoria: Esta presa registra un almacenamiento del 67.63 por ciento.

* El Bosque: Este cuerpo de agua registra un nivel del 64.92 por ciento de su capacidad.

INUNDACIONES

Mientras este reporte significan buenas noticias, en la otra cara de la moneda las lluvias también han causado afectaciones importantes por inundaciones en varios municipios mexiquenses y en alcaldías de la CDMX.

Inundaciones severas de hasta 40 centímetros y aguas negras en viviendas de Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz, Texcoco y algunas zonas de Ecatepec.

La Ciudad de México también se ha visto afectada por este problema, como en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde las anegaciones en viviendas han causado estragos en zonas donde cada año se repite la pesadilla con caída de árboles, encharcamientos viales, además de que derivado de las lluvias se han detectado socavones debido al reblandecimiento de la tierra.

La Crónica de Hoy 2026