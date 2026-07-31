Lista de programas del Bienestar que abren registro en agosto 2026 (Programas del Bienestar)

El Gobierno de México abrirá una nueva etapa de inscripción a sus Programas para el Bienestar, con el objetivo de incorporar a más familias a los esquemas de apoyo económico a nivel federal.

Por lo que el mes de agosto contará con fechas importantes para todos aquellos que buscan incorporarse a un nuevo apoyo social.

Durante este periodo, millones de personas tendrán acceso a ayudas monetarias bimestrales y podrán hacer uso de descuentos y servicios de salud de forma gratuita.

¿Cuáles son los programas de gobierno de México que inician registro en agosto?

Se espera que los jóvenes, mujeres y adultos mayores puedan iniciar en el mes de agosto la inscripción para ser parte de estos beneficios que otorga el gobierno; incluso se podrá iniciar el trámite para la obtención de una vivienda justa a través de:

CONAVI Vivienda para el Bienestar.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

INAPAM Adultos Mayores.

Credencialización IMSS-Bienestar.

Cabe destacar que, a diferencia de otras convocatorias que cuentan con un periodo limitado de atención, las personas interesadas en tramitar su credencial del INAPAM tienen la opción de iniciar el proceso en cualquier momento del año, siempre y cuando tengan 60 años o más.

Solo tienen que acudir a los módulos de atención Bienestar más cercanos a su domicilio y solicitar la credencial. Es importante recordar que, para poder llevar a cabo cualquiera de los trámites anteriores, es necesario conocer las bases y requisitos establecidos, ya que en cada uno de ellos es diferente.

¿Cuáles son las fechas de registro para los Pogramas del Bienestar?

Todos los interesados en obtener una vivienda mediante la CONAVI tienen únicamente los días 1 y 2 de agosto.

En el caso de la credencialización IMSS-Bienestar, contarán con todo el mes de agosto para su incorporación.

Los Jóvenes Construyendo el Futuro podrán iniciar el registro a partir del 1 de agosto de 2026 y permanecerá abierto todo el mes.