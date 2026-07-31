Pemex registró resultados favorables durante segundo trimestre del año

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que durante el segundo trimestre del año registraron resultados favorables, en donde la empresa mantuvo su plataforma de producción, obtuvo mayores niveles de transformación industrial y garantizó el abastecimiento al mercado nacional.

En exploración y extracción, la producción total de hidrocarburos promedió 2 mil 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced), lo que representa un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en mil 658 barriles por día (Mbd), apoyada por campos estratégicos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

En cuanto a procesos industriales, Pemex aseguró que avanzó en el fortalecimiento de la transformación interna. El proceso de crudo en refinerías aumentó 2.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025, con un promedio de mil 008 de millones de barriles por día. La producción total de petrolíferos creció 3.4 por ciento, ubicándose en mil 029 millones de barriles por día, con avances destacados en productos clave para el mercado interno: el diésel aumentó 19.3 por ciento, las gasolinas 2.9 por ciento y la turbosina 2.3 por ciento.

El mayor dinamismo operativo también se reflejó en las ventas nacionales de petrolíferos, que crecieron 9.8 por ciento, al alcanzar 471 Mbd. Destacaron las ventas de gasolinas, con un aumento de 11.4 por ciento, y de diésel, con un crecimiento de 19.1 por ciento. Indicaron que estos resultados fortalecen el abasto nacional de combustibles y contribuyen a la estabilidad del mercado interno.

En materia financiera, el desempeño operativo del trimestre se reflejó en mayores ingresos y mejor rentabilidad. Los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 510.4 mil millones de pesos, un crecimiento de 30.3 por ciento anual. Como resultado, la compañía revirtió la pérdida operativa de 11.1 mil millones de pesos registrada en el 2T25 y obtuvo una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos en el 2T26. Asimismo, registró una utilidad neta de 18.0 mil millones de pesos.

En paralelo, la empresa continuó fortaleciendo su estructura financiera. Al 30 de junio de 2026, la deuda financiera se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, una reducción de 9.1 por ciento respecto al cierre de 2025. Además, mencionaron que la deuda de corto plazo redujo su participación en la deuda total, disminuyendo las presiones financieras inmediatas y aumentando la flexibilidad financiera de la empresa.

En materia ambiental, social y de gobernanza, PEMEX avanzó en iniciativas estratégicas, entre las que destaca el convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en materia de protección ambiental y cambio climático. Asimismo, la empresa obtuvo 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026, refrendando su compromiso con la ética, la transparencia y la integridad corporativa.

De manera integral, los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran una evolución favorable en los principales indicadores operativos y financieros de PEMEX. La empresa registró incrementos en la producción de hidrocarburos, la transformación industrial y los ingresos, acompañados por una reducción de la deuda financiera y avances en su agenda estratégica.