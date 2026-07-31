Las contradicciones del caso Dafne Cronología del proceso y detenciones (Redes Sociales)

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de la joven Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en un campamento militarizado en Tamaulipas, el caso continúa generando indignación en todo México.

Tras el anuncio del feminicidio de la menor en la Academia Militarizada Marina Doenitz, Alejandra Quintos ha sido la principal vocera de la investigación de su hija, ya que ha proporcionado una serie de entrevistas en diversos medios de comunicación y ha compartido en sus redes sociales actualizaciones sobre los hechos.

¿Cómo va la investigación y cuántas personas han sido detenidas?

Durante todo el proceso, Alejandra se ha mantenido en contacto con los medios de comunicación para dar a conocer su postura sobre el caso, por lo cual, en una primera instancia, la madre de la menor solicitó la ayuda de las autoridades para poder esclarecer los hechos y poder dar con los presuntos responsables.

Hasta el momento se ha detenido a tres personas y se ha vinculado a proceso a una de las presuntas responsables, por lo cual familiares y amigos exigieron a las autoridades poder determinar la causa legal de los implicados.

Al conocer los primeros dictámenes, Alejandra aseguró estar en contra de los planteles castrenses, pero días después se retractó de su postura y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se investigue a fondo el caso de su hija.

Madre de la fallecida recibió críticas en las redes sociales por sus contradicciones

A través de sus redes sociales, Alejandra Quintos ha recibido comentarios de los usuarios, recriminando su manera de actuar y sus declaraciones en medios nacionales.

Sale a la luz un video de Alejandra Quintos defendiendo a una de las presuntas implicadas en el caso de su hija

También anunció en un video sus plataformas digitales, que una de las implicadas, Danna Yanina, era inocente de las acusaciones que se le imputaban y aseguró que sus declaraciones públicas no debían ser utilizadas para investigar a una persona sin pruebas.

Días después, informó que las declaraciones anteriores se debieron a la manipulación emocional por parte de la familia de Danna Yanina, quienes le pidieron grabar un clip sosteniendo su presunta inocencia.

Así como ella, otros integrantes de la familia Quintos fueron abordados por la madre de la acusada, asegurando que la joven implicada también había sido una víctima en la escuela militar.

Hasta el momento, las investigaciones continúan; mientras tanto, sus familiares continúan exigiendo justicia y esperan que se den a conocer con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la menor.

Se propuso en el estado de Tamaulipas la Ley Dafne

Asimismo, autoridades tamaulipecas propusieron la Ley Dafne, la cual establece el cierre parcial de las escuelas militarizadas en el país. Aunado a esto y días después de lo ocurrido en el plantel militarizado, la Secretaría de Educación Pública informó que ha solicitado a todos los estados de la república que, para el ciclo escolar 2026-2027, ninguna escuela castrense se encuentre en funcionamiento.