Somos México formaliza su participación ante el IECM y se presenta como una nueva opción política en la capital

El partido Somos México formalizó este viernes su participación ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde aseguró que buscará contribuir al fortalecimiento de la democracia, defender la legalidad y representar a los ciudadanos que demandan mejores instituciones y soluciones a los principales problemas de la capital.

Durante la sesión, Fernando Belaunzarán, representante de Somos México ante el IECM, afirmó que la nueva fuerza política surgió de la participación ciudadana y del interés de miles de personas por involucrarse en la vida pública del país.

El político señaló que el partido nació con el objetivo de defender la democracia, fortalecer los contrapesos institucionales y ofrecer una alternativa política para la Ciudad de México y el resto del país.

“Somos pluralidad e inclusión; somos conciencia y memoria; somos luchas, derechos y causas. Defendemos las libertades y creemos que la política debe construirse con respeto, diálogo y legalidad”, expresó durante su primera intervención como representante del partido ante el órgano electoral.

Belaunzarán recordó que el registro de Somos México fue resultado de un proceso que calificó como complicado, ya que enfrentaron diversos procedimientos legales para lograr su reconocimiento como partido político.

Explicó que aún mantienen litigios relacionados con el nombre, el lema y los colores del instituto político, aunque aseguró que continuarán defendiendo esos elementos ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, indicó que Somos México tiene sus raíces en el movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa, el cual realizó movilizaciones para defender las instituciones democráticas, la división de poderes y la participación ciudadana.

En otro momento de su intervención, Belaunzarán respondió a los señalamientos realizados por el representante de Morena sobre el origen del partido. Rechazó que existan intereses ocultos detrás de Somos México y aseguró que se trata de una organización impulsada por ciudadanos.

Durante su respuesta realizó una declaración en la que afirmó que sería más preocupante que detrás de una fuerza política estuvieran organizaciones criminales, haciendo referencia al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Barredora y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comentarios que generaron parte del debate durante la sesión.

El representante de Somos México sostuvo que la democracia necesita instituciones fuertes, respeto a las leyes y un debate basado en argumentos, por lo que afirmó que su partido participará en las discusiones públicas con apego a la legalidad.

También advirtió que la Ciudad de México enfrenta diversos problemas que afectan a la población, entre ellos la inseguridad, las fallas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la movilidad, la saturación de los servicios de salud, el desabasto de medicamentos, las inundaciones, el derecho de piso, el despojo de propiedades, la violencia contra las mujeres y la crisis de personas desaparecidas.

En materia de libertades, Belaunzarán manifestó su preocupación por los Lineamientos Generales para la Protección de las Audiencias, al considerar que podrían abrir la puerta a mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión.

Finalmente, reiteró que Somos México colaborará con las autoridades electorales para defender la legalidad, el respeto a las reglas y la equidad en las futuras contiendas electorales. Además, expresó su rechazo a las campañas anticipadas y afirmó que el partido buscará consolidarse como una opción política de origen ciudadano enfocada en fortalecer la democracia y promover una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos.