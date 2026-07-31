El personal al que no le pagaron en el Mundial estaba enteramente en el área bajo responsabilidad de FIFA

Mundial Social en Tlaquepaque deja derrama de 250 mdp (Gobierno Tlaquepaque)

Líos por el Mundial Trabajadores denuncian falta de pagos pese haber trabajado en los preparativos de la Copa del Mundo 2026. (Especial)

De acuerdo con Comité Organizador del Mundial en Guadalajara, Jalisco, los problemas de host, chefs, meseros y demás personal de apoyo que denunció el incumplimiento de pagos por su trabajo no estuvieron en la Última Milla, bajo responsabilidad del comité, sino en la zona que FIFA en los estadios mismos y que opera directamente el organismo internacional del futbol.

Cabe recordar que la FIFA exigió que esa área estuviera completamente bajo su control, lo que generó problemas con los dueños de Palcos en el Estadio de la Ciudad de México, toda vez que exigían usar su propiedad, algo que al final no pudieron hacer. De igual forma, FIFA montó un operativo que impedía el ingreso de alimentos y bebidas a las sedes de los partidos a efecto de que la venta y servicios de alimentos en general quedaran completamente bajo su control. De esta situación se generaron las contrataciones, centenares en Ciudad de México y en Guadalajara, que no se pagaron en tiempo y forma.

LA ÚLTIMA MILLA Y EL ESTADIO FIFA

La Última Milla, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, estuvieron bajo el control de comités locales (ligados a los gobiernos estatales) y allí no se presentaron problema de impago a empleados, todos los casos que Crónica dio a conocer en los últimos días se refieren a trabajos desempeñados en el área que FIFA exigió como de su operación exclusiva.

Alejandro Reyes, responsable de prensa del comité organizador de Guadalajara, ratifica que en la Última Milla del Aikron, bajo control del comité, se trabajó sobre todo con “ejércitos de voluntarios”.

Todas las actividades en aquella ciudad que estaban en el largo camino que debía hacerse a pie antes de entrar en el Aikron se organizó a partir de esto y de algunas contribuciones (actividades extras, música) de patrocinadores, así que en esa Milla no hay reportes de incumplimiento de pago a empleados.

En el Estadio, zona de exclusividad de FIFA, los problemas siguen brotando. Las víctimas de este incumplimiento laboral señalaron este viernes que las empresas que se asociaron a FIFA para operar las ventas en los estadios, ante la exhibición pública con sus empleados, realizaron algunos depósitos de sueldo incompletos, pero para la gran mayoría ni eso.