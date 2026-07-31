Semarnat dictaminó que Ferromex remediará el daño ambiental causado por derrame en Sonora

Semarnat dictaminó que Ferromex remediará el daño ambiental causadopor derrame en Sonora

Luego del incidente del tren de carga de la empresa Ferromex con cobre e hidróxido de sodio (NaHS), en el tramo Cananea–Agua Prieta, municipio de Cuauhtémoc de Naco, Sonora, la Semarnat determinó la aplicación inmediata de acciones de contención para reducir la dispersión del producto y se determinó la clausura total temporal de la zona.

El percance involucró el derrame de aproximadamente 70,300 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS) sobre el cauce de un arroyo con afectación a una zona de 1.7 kilómetros cuadrados.

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) delimitó una superficie de 5,207 metros cuadrados impactada. La zona potencialmente dañada será determinada con estudios de caracterización ambiental.

La Profepa realizó monitoreos aéreos con drones sobre 10 kilómetros del cauce del arroyo; no se obtuvo evidencia superficial del derrame, pero no se descarta la presencia de contaminantes. Se afirmó que el concentrado de cobre ya fue retirado en su totalidad.

La Procuraduría le ordenó a Ferromex la presentación de un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado y, con base en sus resultados, un programa de remediación, sujeto a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.

También impuso medidas de urgente aplicación para el retiro de los vagones accidentados y de la infraestructura ferroviaria contaminada, así como la implementación de acciones adicionales de contención y limpieza y la presentación de evidencia documental y fotográfica que acredite el cumplimiento de las acciones. En forma adicional, continúa el proceso de descontaminación del carro tanque para su posterior retiro del sitio.