UNAM alerta sobre falso comunicado sobre examen de control de licenciatura (Pexels)

A través de sus canales oficiales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que se desmintió la supuesta aplicación de dos exámenes para determinar el ingreso de los aspirantes al ciclo escolar 2026-2027.

Esta información comenzó a difundirse tras el primer informe de la Comisión Técnica que instaló la Universidad para iniciar un proceso de revisión del concurso de selección, luego de que se reportaran presuntas irregularidades en los resultados obtenidos en la primera prueba en línea.

La UNAM aplicará un solo examen escrito y presencial

Ante los diversos comentarios en redes sociales y la confusión de miles de estudiantes y padres de familia, la UNAM aclaró que únicamente se contempla un examen de control en formato presencial y escrito.

Esta medida fue aprobada por las autoridades universitarias con la finalidad de verificar los resultados obtenidos en las primeras evaluaciones, garantizando el proceso de selección bajo los más amplios criterios de equidad e imparcialidad.

¿Qué dice el comunicado falso que circula en redes?

El falso comunicado utiliza de manera ilegal el logo de la máxima casa de estudios y señala que los estudiantes seleccionados que deberán repetir la prueba deben ingresar a una página que suplanta a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para consultar las fechas, sedes y requisitos para el proceso.

Por ello, la Universidad exhortó a todos los aspirantes a mantenerse informados mediante los canales oficiales y reiteró que la circular difundida en plataformas digitales “no fue emitida por la UNAM” y pidió a la comunidad a “no compartir información no verificada”.

⚠️ Infórmate a través de los canales oficiales de la Universidad. Este comunicado que circula en redes sociales no fue emitido por la UNAM.

No compartas información no verificada 👇. pic.twitter.com/EiT9eHts4n — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2026

¿Quiénes presentarán el examen de control de la UNAM?

La institución educativa estableció que todos los aspirantes que recibieron un aviso aprobatorio para el ingreso a sus más de 133 licenciaturas y todos aquellos que presentaron puntajes atípicos o que igualaron o superaron los mínimos históricos en sus pruebas.