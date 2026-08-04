Asesinan a César Gastélum, influencer de Culiacán: motosicarios le dispararon durante transmisión

César Gastelum El influencer fue asesinado en Culiacán (Fotos IG César Gastelum)

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, durante un ataque armado perpetrado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

La agresión ocurrió mientras realizaba una transmisión para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para localizar a los responsables.

Motosicarios atacaron a César Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo

De acuerdo con la información disponible, la agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas, tiempo local de Sinaloa (21:15 horas en la Ciudad de México), cuando César Gastélum permanecía al exterior de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.

En ese momento, dos personas que viajaban en una motocicleta se acercaron hasta donde se encontraba el influencer. Ambos portaban casco de motociclista y vestían pantalón de mezclilla; uno llevaba una playera gris y el otro una playera negra.

Las imágenes muestran que uno de los agresores disparó con un arma corta contra el creador digital. El impacto en la cabeza provocó la muerte en el lugar, mientras los atacantes escaparon inmediatamente.

Aunque en los primeros reportes se señaló que el homicidio había ocurrido en una plaza comercial, posteriormente se confirmó que el restaurante donde se encontraba la víctima está ubicado frente a ese complejo.

Video de César Gastélum

Al momento del ataque, César Gastélum transmitía en vivo para sus seguidores. Minutos después comenzaron a difundirse en redes sociales videos relacionados con la agresión.

Además del material captado durante esa transmisión, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron lo ocurrido, por lo que esas imágenes forman parte de los elementos que podrán ser analizados dentro de la investigación.

Las personas que acompañaban al creador de contenido no sufrieron lesiones y serán parte importante de la investigación para dar con los sicarios.

Tras el reporte del ataque, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, además de integrar la carpeta de investigación.

Al operativo también se sumaron elementos de la Policía Estatal y del Ejército, quienes resguardaron el área mientras se desarrollaban las primeras actuaciones relacionadas con el caso.

¿Quién era César Gastélum?

Originario de Sinaloa, César Gastélum construyó una comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales mediante contenidos enfocados en entretenimiento. Sus publicaciones incluían videos de humor, caracterizaciones, interpretaciones musicales y transmisiones en vivo con las que mantenía contacto frecuente con su audiencia.

En TikTok utilizaba la cuenta @cesargastelum04, donde acumulaba casi 600 mil seguidores.